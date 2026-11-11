В Азербайджане предлагают запретить замену трудового отпуска денежной компенсацией

Изменения, направленные на обеспечение права на отпуск, служат реальной реализации права работников на отдых и приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами труда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике.

«В этой связи законопроектом предлагается запретить замену трудового отпуска денежной компенсацией в Трудовом кодексе, за исключением случаев выплаты компенсации при прекращении трудовых отношений», — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что главная цель здесь заключается в обеспечении права на отпуск не только как финансовой гарантии, но и как фундаментального права, предназначенного для отдыха работника, охраны его здоровья и восстановления трудоспособности: «Иными словами, наряду с наличием у работника права на трудовой отпуск должно быть обеспечено и фактическое использование этого права. Замена отпуска компенсацией не может заменить реализацию права работника на отдых».