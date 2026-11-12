Отравившимися в Лянкяране оказались отец, мать и семеро их детей - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности людей, обратившихся в больницу с подозрением на пищевое отравление в Лянкяранском районе.

Как сообщает Oxu.Az, речь идёт о 38-летнем Садыге Нифтуллаеве, его 31-летней супруге Джамале Нифтуллаевой и их семерых детях в возрасте от одного до 13 лет.

Утром члены семьи обратились в Лянкяранскую центральную районную больницу.

В медицинском учреждении сообщили, что семье предложили оказать первичную медицинскую помощь и провести лечение, однако они отказались и по собственной инициативе покинули больницу.

По имеющимся данным, глава семьи потребовал разместить его вместе с супругой и детьми в одной палате, а также настаивал на том, чтобы лечение детей проводилось под его контролем.

В связи с отказом семьи от медицинской помощи был составлен соответствующий акт и направлен в компетентные органы.

16:46

В Лянкаранском районе 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, пострадавших доставили в Ленкоранскую районную центральную больницу сегодня.

По предварительной информации, все госпитализированные проживают в селе Осакюджа. Предполагается, что причиной произошедшего могло стать употребление зараженных продуктов питания.

Дополнительные сведения о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия пока не приводятся.