В Лянкаранском районе 11 человек госпитализированы с отравлением

В Лянкаранском районе 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, пострадавших доставили в Ленкоранскую районную центральную больницу сегодня.

По предварительной информации, все госпитализированные проживают в селе Осакюджа. Предполагается, что причиной произошедшего могло стать употребление зараженных продуктов питания.

Дополнительные сведения о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия пока не приводятся.