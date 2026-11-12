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Общество

В Лянкаранском районе 11 человек госпитализированы с отравлением

Джамиля Суджадинова16:46 - Сегодня
В Лянкаранском районе 11 человек госпитализированы с отравлением

В Лянкаранском районе 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, пострадавших доставили в Ленкоранскую районную центральную больницу сегодня.

По предварительной информации, все госпитализированные проживают в селе Осакюджа. Предполагается, что причиной произошедшего могло стать употребление зараженных продуктов питания.

Дополнительные сведения о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия пока не приводятся.

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