В этот день в Баку ожидается сильный ветер

В связи с ожидаемым усилением ветра в Азербайджане объявлено желтое предупреждение.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 13 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Согласно предупреждению, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Сальянском, Нефтечалинском, Гаджигабульском, Гобустанском и Хызинском районах ожидается юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.