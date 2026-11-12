В ресторане «Qızıl Qaya» выявлены нарушения - ФОТО

В ресторане «Qızıl Qaya», расположенном в Низаминском районе Баку, завершилось расследование по факту подозрения на пищевое отравление, проведенное Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе внеплановой проверки сотрудники ведомства установили, что общее санитарно-гигиеническое состояние заведения не соответствует требованиям, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Также были выявлены нарушения при обработке и хранении продуктов питания, в том числе риски перекрестного загрязнения.

По результатам лабораторных исследований в сырой говядине, маринованном курином люля и курином кебабе обнаружены бактерии Listeria monocytogenes, а в салате «Столичный» - бактерии Escherichia coli (кишечная палочка).

В связи с выявленными нарушениями приняты меры в соответствии с законодательством.