Ильхам Алиев встретился в Дублине с президентом Румынии в Дублине - ФОТО
12 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Румынии Никушором Даном.
Никушор Дан выразил удовлетворение встречей с главой азербайджанского государства, подчеркнул наличие дружеских отношений между двумя странами и заявил, что будет рад видеть Ильхама Алиева с визитом в Румынии.
Ильхам Алиев отметил, что отношения между странами развиваются на основе стратегического партнёрства, и подчеркнул наличие больших возможностей для дальнейшего расширения связей.
Главы государств обменялись мнениями по вопросам углубления стратегического партнёрства, продвижения ключевых энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, а также реализации общей политической и экономической повестки.
На встрече была отмечена важная роль Азербайджана как партнёра Румынии и в обеспечении энергетической безопасности Европы. Стороны подчеркнули хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и большой потенциал для развития взаимодействия, связывающего Каспийское и Чёрное моря.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам транспортной связанности, сотрудничества между городами, взаимодействия в сферах науки и образования. Были отмечены перспективы развития связей в оборонной промышленности.
Стороны подчеркнули значение взаимных визитов на различных уровнях, состоявшихся в последнее время.
Никушор Дан также отметил, что парк имени Гейдара Алиева в Бухаресте является важной частью гуманитарно-культурных связей между странами. По его словам, в настоящее время в парке успешно проводятся ремонтные работы.