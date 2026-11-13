Названы самые высокооплачиваемые актеры стриминговых сериалов

Американские актеры Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Крис Пратт стали одними из самых высокооплачиваемых звезд стримингового телевидения.

Каждый из них получает около 2 млн долларов (3,4 млн манатов) за один эпизод сериала - об этом сообщает американское издание Variety.

По данным издания, десятка актеров с самыми высокими гонорарами за эпизод выглядит следующим образом:

- Сильвестр Сталлоне («Король Талсы») - 2 млн долларов (3,4 млн манатов).

- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») - 2 млн долларов (3,4 млн манатов).

- Риз Уизерспун («Утреннее шоу») - 2 млн долларов (3,4 млн манатов).

- Крис Пратт («Список смертников») - 2 млн долларов (3,4 млн манатов).

- Кеннет Брана («Лэрд» - сериал выйдет в 2027 году) - 1,4 млн долларов (2,38 млн манатов).

- Харрисон Форд («Терапия») - 1,3 млн долларов (2,21 млн манатов).

- Джейсон Сигел («Терапия») - 1,3 млн долларов (2,21 млн манатов).

- Келли Райли («Ранчо Даттонов») - 1,2 млн долларов (2,04 млн манатов).

- Коул Хаузер («Ранчо Даттонов») - 1,2 млн долларов (2,04 млн манатов).

- Элизабет Мосс («Сияющие») - 1,1 млн долларов (1,87 млн манатов).

Отмечается, что приведенные суммы являются приблизительными оценками - в некоторых случаях они могут включать не только актерские гонорары, но и выплаты за продюсерскую работу, а также дополнительные бонусы.