В Баку задержан водитель, занимавшийся автохулиганством под воздействием наркотиков - ВИДЕО

В столице задержан водитель автомобиля марки «ГАЗ-3110» с государственным регистрационным номером 99-NE-294 - Наджаф Мехтиев, грубо нарушавший правила дорожного движения, занимавшийся автохулиганством и создававший реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Управление государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что в ходе первоначального расследования поведение водителя вызвало подозрения. В связи с этим он был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что Н.Мехтиев употреблял наркотические вещества.

В отношении водителя был составлен протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях АР, который направили в суд для рассмотрения.

По решению суда Наджаф Мехтиев был подвергнут административному аресту сроком на 45 суток. Кроме того, его право управления транспортными средствами ограничено на один год.