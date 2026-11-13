Стало известно, кто возглавил Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга - ФОТО

Финансовый директор и исполнительный вице-президент американской технологической компании Nvidia Колетт Кресс назначена временно исполняющей обязанности генерального директора после отставки сооснователя компании Дженсена Хуанга.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальное заявление компании Nvidia, опубликованное в социальных сетях.

Колетт Кресс, работающая в Nvidia с сентября 2013 года, продолжит исполнять обязанности финансового директора и исполнительного вице-президента, совмещая их с должностью временного генерального директора до назначения постоянного руководителя.

Отмечается, что совет директоров Nvidia уже начал поиск кандидатов, рассматривая как внутренних, так и внешних претендентов.

Отставка Хуанга произошла на фоне громкого скандала, связанного с его личной жизнью и подозрениями в возможных угрозах национальной безопасности США.

Ранее стало известно, что 63-летний Дж.Хуанг признался во внебрачной связи и принес извинения своей семье и сотрудникам компании. Особое внимание привлекли сообщения о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг (не родственницей главы Nvidia), которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой. По данным СМИ, эта история вызвала опасения относительно возможного доступа к конфиденциальной информации одного из ведущих мировых производителей технологий для искусственного интеллекта.

Ситуация получила дальнейшее развитие после публикации The New York Times, сообщившей о предполагаемой связи Дж.Хуанга с Кимберли Пауэлл - руководителем подразделения Nvidia в сфере здравоохранения, которая непосредственно ему подчинялась. Эти сообщения также поставили вопросы о возможном конфликте интересов внутри компании.

Первоначально совет директоров Nvidia выразил доверие Дж.Хуангу и объявил о проведении независимого расследования. Однако после появления новых публикаций руководство компании собралось для обсуждения его дальнейшего пребывания на посту. В итоге 12 ноября было объявлено об отставке Дж.Хуанга.

Отметим, что Дженсен Хуанг основал Nvidia в 1993 году и на протяжении 33 лет возглавлял компанию, превратив ее из производителя графических процессоров для видеоигр в одного из ключевых игроков мирового рынка искусственного интеллекта и ускоренных вычислений.

Читайте по теме:

Глава Nvidia признался в отношениях с предполагаемой китайской шпионкой: «Я должен извиниться перед семьей»

Акции NVIDIA обвалились после сообщений о связях Дженсена Хуанга

Глава Nvidia ушел в отставку после скандала с двумя романами