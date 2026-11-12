Глава Nvidia ушел в отставку после скандала с двумя романами

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост, сообщает Bloomberg.

Временно руководить компанией будет финансовый директор Колетт Кресс.

В начале ноября Хуанга заподозрили в романтических отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, его однофамилицей и основательницей сингапурской компании Megaspeed, закупающей чипы Nvidia. По данным The New York Times, американские спецслужбы подозревают ее в связях с китайской разведкой. Пекин отвергает эти обвинения.

Несколько дней спустя The New York Times со ссылкой на пятерых бывших и действующих сотрудников Nvidia сообщила, что у Хуанга также были отношения с 48-летней Кимберли Пауэлл, вице-президентом компании по направлению здравоохранения, которая непосредственно ему подчиняется.

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