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Диалог без обязательств: почему Баку не присоединился к документам Европейского политического сообщества?

Фарида Багирова20:32 - Сегодня
Диалог без обязательств: почему Баку не присоединился к документам Европейского политического сообщества?

Международные саммиты призваны служить площадкой для обсуждения актуальных вопросов и поиска решений, представляющих общий интерес для участвующих государств. Однако совпадение позиций по одним направлениям далеко не всегда означает согласие по другим, особенно когда речь идет о поддержке совместных политических документов.

Каждое государство оценивает подобные инициативы с учетом собственных национальных интересов и внешнеполитических приоритетов. Само по себе участие в диалоге и стремление к поиску общих подходов не обязывают поддерживать все предложения, выдвигаемые на международных площадках.

12 ноября в Дублине состоялся 9-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), объединивший 50 глав государств и правительств европейских стран, а также руководителей ведущих европейских и международных организаций.

Наряду с обсуждением вопросов, представляющих общий интерес, повестка саммита включала несколько совместных политических инициатив. В частности, ряд государств присоединился к предложенным по инициативе отдельных стран «Декларации об основных принципах европейской безопасности», «Заявлению о миграции» и «Заявлению Европейской коалиции по борьбе с наркотиками».

Азербайджан к этим документам не присоединился.

Почему?

Для понимания этого решения необходимо учитывать характер самого Европейского политического сообщества и принципы его функционирования.

ЕПС было создано в 2022 году как формат политического взаимодействия европейских государств. Его основная задача - предоставить лидерам возможность напрямую обсуждать вопросы безопасности, экономического развития, энергетики, миграции и другие вызовы, затрагивающие европейский континент.

При этом ЕПС не является международной организацией, учрежденной на основании международного договора, не имеет постоянного секретариата и не располагает институциональными механизмами принятия обязательных для участников решений. Это принципиально важно, поскольку декларации и заявления, принимаемые в рамках саммитов сообщества, сами по себе не обладают обязательной юридической силой, характерной для решений международных организаций, действующих на основании учредительных документов и норм международного права.

Вместе с тем отсутствие обязательной юридической силы не исключает политических последствий присоединения к подобным документам. Их содержание и предполагаемые обязательства могут затрагивать внешнеполитические интересы государств, что требует отдельной оценки каждой инициативы.

Иными словами, участие в саммите и поддержка всех выдвигаемых на его полях инициатив - совершенно разные вещи. Государства могут обсуждать общие проблемы, обмениваться позициями и развивать двустороннее сотрудничество, сохраняя при этом самостоятельность в принятии решений по конкретным документам.

Именно такой подход обозначил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя решение официального Баку: «Известно, что ЕПС сформировалось как неформальная диалоговая платформа, призванная содействовать взаимному доверию и сотрудничеству между странами. Целью участия нашей страны в ЕПС является проведение обмена мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, обсуждение подходов к общим вызовам и расширение возможностей сотрудничества со странами-участницами. В связи с этим азербайджанская сторона не присоединилась к упомянутым документам, создающим дополнительные обязательства с правовой и политической точек зрения».

Таким образом, речь идет не об отказе от европейского политического диалога, а о разграничении участия в многостороннем взаимодействии и принятия дополнительных обязательств, связанных с поддержкой конкретных инициатив.

Не только Баку

Азербайджан не был единственной страной, не присоединившейся к отдельным заявлениям, предложенным на саммите - аналогичные решения приняли также Турция, Босния и Герцеговина, Сербия, Швейцария, Армения.

Это показывает, что даже в рамках одной политической площадки государства сохраняют самостоятельность в определении своей позиции по конкретным инициативам. Различия в подходах к отдельным вопросам не исключают участия в общей дискуссии и сотрудничества по другим направлениям.

При этом важно учитывать содержание принятых в Дублине документов. Вопросы европейской безопасности, миграции и противодействия наркотрафику непосредственно затрагивают национальные интересы государств, их внутреннюю политику и международные обязательства. Поэтому присоединение к соответствующим заявлениям предполагает оценку не только их общей направленности, но и содержания с точки зрения национальных интересов и внешнеполитических приоритетов каждого государства.

В этом контексте отсутствие подписи под отдельным документом не следует автоматически трактовать как политическую изоляцию или нежелание сотрудничать с другими участниками. Отказ от поддержки конкретной инициативы не означает отказа от взаимодействия по соответствующему направлению. Государства могут сохранять рабочие отношения и развивать сотрудничество, не отказываясь при этом от самостоятельного определения его форм и условий.

Насыщенная повестка

Самостоятельность позиции по отдельным политическим инициативам не мешает Азербайджану активно использовать площадки ЕПС для развития диалога с европейскими партнерами. Это подтвердил и насыщенный рабочий график президента Ильхама Алиева в рамках 9-го саммита сообщества, включавший обсуждение актуальных вопросов региональной и международной повестки.

Глава государства провел в Дублине ряд двусторонних встреч, принял участие в пленарной сессии открытия саммита, а также в круглом столе на тему «Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия».

Одним из наиболее значимых результатов визита стало подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией.

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Этот документ особенно показателен в контексте решения Баку не присоединяться к отдельным заявлениям. Он наглядно демонстрирует, что отказ от поддержки некоторых многосторонних инициатив не становится препятствием для развития двусторонних отношений. Напротив, Азербайджан продолжает укреплять связи с европейскими государствами, в том числе выводя сотрудничество с Великобританией на уровень стратегического партнерства.

Таким образом, участие в многосторонних форматах и развитие двусторонних связей остаются взаимодополняющими направлениями внешней политики Баку. При этом сотрудничество не предполагает необходимости безусловного согласия по каждому вопросу, а различия в позициях не должны становиться препятствием для взаимодействия.

Концепция ЕПС

Подобный подход соответствует самой природе ЕПС. С момента первого саммита, состоявшегося в Праге в октябре 2022 года, этот формат объединяет государства с различными внешнеполитическими ориентирами, национальными интересами и представлениями о европейской безопасности.

Состав участников сообщества отражает это многообразие. На одной площадке встречаются как государства - члены Европейского союза, так и страны, не входящие в него, причем каждое из них сохраняет собственные внешнеполитические приоритеты и подходы к международным вопросам. Поэтому достижение согласия по отдельным направлениям не означает полного совпадения позиций по всей повестке.

В этом и заключается одна из особенностей ЕПС: его основная ценность состоит в поддержании политического диалога между государствами, которые не обязательно разделяют взгляды друг друга по всем вопросам. Возможность обсуждать разногласия, искать точки соприкосновения и развивать сотрудничество остается важнее формального единодушия по каждой инициативе.

В этом смысле позиция Азербайджана вполне укладывается в логику многостороннего взаимодействия, основанного на добровольности участия и уважении национальных интересов государств.

Принципиальная позиция без отказа от сотрудничества

Решение Баку не присоединяться к вышеуказанным документам на саммите в Дублине следует рассматривать именно в этом политическом и институциональном контексте. Азербайджан не ставит под сомнение необходимость европейского диалога и не отказывается от обсуждения вопросов безопасности, миграции или борьбы с наркотрафиком. Речь идет о нежелании принимать дополнительные обязательства в рамках инициатив, содержание и возможные последствия которых не полностью соответствуют подходам и внешнеполитическим приоритетам страны.

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В конечном счете эффективность международного сотрудничества определяется не количеством подписанных документов, а способностью государств находить взаимоприемлемые решения, выполнять взятые на себя обязательства и последовательно отстаивать свои национальные интересы. Именно такой подход позволяет сочетать активное участие в международном диалоге с самостоятельностью внешнеполитического курса.

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