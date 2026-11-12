Бакинский вектор евразийской дипломатии: новая точка опоры для Европы и Азии

Азербайджан укрепляет свои позиции в международной политике, переходя от роли регионального партнера к более активному участию в организации диалога между различными геополитическими пространствами.

Европейское политическое сообщество становится для Азербайджана не просто площадкой дипломатических контактов, а пространством, в котором пересекаются интересы европейской безопасности, энергетики, транспортной взаимосвязанности и регионального мира.

12 ноября в Дублине состоится девятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который соберет около 50 глав государств и правительств европейских стран. Тема встречи - «Европа — сильная, безопасная и взаимосвязанная» отражает ключевые вызовы, стоящие перед континентом: обеспечение экономической конкурентоспособности, развитие инноваций, укрепление транспортных связей, доступность энергетических ресурсов, безопасность и оборона.

Однако для Азербайджана значение Дублинской встречи выходит далеко за рамки ее официальной повестки. Саммит проходит в период, когда европейские страны пересматривают подходы к энергетической безопасности, транспортной логистике и международному сотрудничеству, а Южный Кавказ постепенно приобретает новое значение в формирующейся системе региональных связей. В этих условиях отношения с Баку становятся важными сразу по нескольким направлениям.

Особое политическое измерение этому процессу придает решение о проведении двенадцатого саммита ЕПС в Азербайджане в мае 2028 года. Таким образом, Дублин становится не только очередной площадкой для обсуждения европейских проблем, но и важным этапом на пути к встрече, которую предстоит принять Баку.

Главный вопрос заключается уже не только в том, какие экономические и политические интересы связывают Азербайджан с Европой, но и в том, какую роль страна способна играть в формировании более широкого международного диалога.

Без институциональных барьеров

Европейское политическое сообщество было учреждено в октябре 2022 года в Праге. Инициатива предполагала создание общеевропейского формата, который объединил бы государства-члены Европейского союза и страны, не входящие в него, для обсуждения общих политических и стратегических вопросов.

Принципиальная особенность ЕПС заключается в его неформальном и консультативном характере. Это не международная организация с самостоятельными наднациональными институтами и обязательными механизмами принятия решений, а площадка для прямого общения глав государств и правительств. Ее задача - расширять политические консультации, укреплять взаимопонимание и создавать условия для сотрудничества в вопросах безопасности, экономики, энергетики и региональной стабильности.

Именно гибкость формата определяет его востребованность. В Европе уже действуют многочисленные международные организации, отвечающие за различные направления сотрудничества. Поэтому дополнительная ценность ЕПС состоит в возможности объединить государства с разными политическими позициями для обсуждения вопросов, которые невозможно эффективно решать в узких институциональных рамках.

Такой подход соответствует и позиции Азербайджана. Баку выступает за открытый политический диалог и взаимные консультации, не рассматривая создание новой международной бюрократической структуры в качестве необходимого условия сотрудничества. ЕПС для Баку важно прежде всего как пространство прямого представительства национальных интересов на уровне европейских лидеров. Здесь можно обсуждать вопросы региональной безопасности, энергетического партнерства, транспортных коммуникаций и отношений с соседними государствами, не ограничиваясь рамками отдельных двусторонних форматов.

С момента основания повестка сообщества последовательно расширялась. Энергетическая безопасность, миграция, транспорт, экономическое развитие, инновации и оборона стали постоянными темами встреч. Дублинский саммит продолжает эту линию, объединяя экономическую конкурентоспособность и безопасность с развитием взаимосвязанности.

Для Азербайджана принципиально важно, что эти вопросы непосредственно совпадают с основными направлениями его внешней и экономической политики.

Многоплановое сотрудничество

Интерес европейских государств к Азербайджану имеет конкретную экономическую и геополитическую основу. Он связан с энергетическими ресурсами страны, ее транзитными возможностями, положением на пересечении транспортных маршрутов Европы и Азии, а также ролью в региональных процессах на Южном Кавказе.

В последние годы эта взаимозависимость получила отражение в расширении контактов на высшем уровне. Важным фактором стало укрепление международных позиций Азербайджана, личные дипломатические контакты президента Ильхама Алиева с руководителями европейских государств и институтов.

Показательна динамика встреч на международных площадках. Ряд двусторонних переговоров азербайджанского лидера в Давосе, Мюнхене и других международных центрах проходил на основе обращений европейских партнеров. Подобная практика свидетельствует о востребованности прямого диалога с Баку и о том, что Азербайджан рассматривается как самостоятельный участник обсуждения региональных и международных вопросов.

Дополнительным свидетельством этой динамики стали визиты высокопоставленных представителей Европейского союза в Азербайджан. В 2025 году страну посетили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. В марте этого года состоялись визиты президента Европейского совета Антониу Кошты и комиссара Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дана Йоргенсена. Переговоры с президентом Ильхамом Алиевым охватили направления, имеющие непосредственное значение для дальнейшего развития отношений.

Однако дипломатические контакты сами по себе не исчерпывают содержания партнерства. Его наиболее предметная основа - энергетика. В этом контексте уместно напомнить о заключении в июле 2022 года Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, подписи под которым поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Документ придал дополнительный импульс сотрудничеству в условиях, когда европейские государства стали уделять особое внимание диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.

Южный газовый коридор стал важным инструментом расширения присутствия Азербайджана на европейском энергетическом рынке. Сегодня страна экспортирует природный газ в 16 государств, включая 10 стран-членов ЕС. Расширение географии поставок демонстрирует, что азербайджанское направление стало частью более широкой системы энергетической безопасности Европы.

При этом сотрудничество постепенно выходит за пределы традиционного газового сектора. Важное место занимает возобновляемая энергетика. Ветроэнергетический потенциал Каспийского моря, солнечные электростанции, проекты передачи «зеленой» энергии из Центральной Азии и перспектива прокладки электрического кабеля по дну Черного моря формируют новые направления взаимодействия с европейскими рынками.

Показательно, что международный интерес к этим проектам проявляется и на уровне профильных межправительственных механизмов. В марте 2026 года в Баку состоялись 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике. В заседании приняли участие 27 стран, включая Азербайджан и европейские государства, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. Это важно не только с точки зрения конкретных энергетических проектов. Баку становится площадкой, на которой обсуждаются долгосрочные подходы к формированию энергетических связей между Европой, Каспийским регионом и Центральной Азией.

Таким образом, энергетическое партнерство приобретает более широкое содержание: от поставок природного газа к развитию трансграничной инфраструктуры, возобновляемой энергетики и новых форм региональной взаимозависимости.

Транспортная инфраструктура как геополитический ресурс

Второе направление, усиливающее значение Азербайджана для Европы, -транспортная взаимосвязанность. Изменения в мировой торговле, необходимость диверсификации логистических маршрутов и повышение требований к устойчивости цепочек поставок сделали альтернативные транспортные коридоры одним из приоритетов международной экономической политики.

В этом контексте особое значение приобретает Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию через Каспийское море, Азербайджан и Южный Кавказ с Турцией и европейскими рынками.

Географическое положение страны, Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожная и автомобильная инфраструктура создают основу для развития этого маршрута. Азербайджан выступает не просто транзитной территорией, а одним из ключевых узлов, обеспечивающих взаимодействие различных транспортных систем.

Однако география сама по себе не гарантирует конкурентоспособности маршрута. Для полноценного раскрытия потенциала Среднего коридора необходимы расширение пропускной способности инфраструктуры, ускорение пограничных процедур, цифровизация таможенных систем, согласование тарифной политики и повышение эффективности взаимодействия между участниками перевозок. Именно эти практические задачи определят, насколько устойчивым и привлекательным станет маршрут в долгосрочной перспективе.

Развитие Бакинского порта, железнодорожных коммуникаций и сотрудничество по Нахчыванскому железнодорожному сообщению имеют значение не только для внутренних транспортных связей. Они способны расширить экономические контакты между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Важным показателем практического содержания партнерства является и участие Азербайджана в европейской инициативе Global Gateway. Объем мобилизованных в стране инвестиций в рамках этой инициативы превысил 130 миллионов евро.

Сочетание энергетических и транспортных возможностей формирует особую модель сотрудничества. Европа получает дополнительные возможности для диверсификации поставок и маршрутов, а Азербайджан укрепляет свою роль в международных экономических связях.

В этом смысле повестка Дублинского саммита весьма показательна: энергетическую безопасность, конкурентоспособность экономики и транспортную взаимосвязанность сегодня уже невозможно рассматривать как изолированные направления.

Мир как условие экономической взаимосвязанности

Безопасность остается одним из центральных вопросов повестки Европейского политического сообщества. Российско-украинская война, гибридные и киберугрозы, защита критической инфраструктуры и устойчивость государственных институтов формируют общую проблематику европейского политического диалога.

Для Азербайджана важнейшим региональным измерением этой повестки является установление устойчивого мира на Южном Кавказе. Мирный процесс между Баку и Ереваном создает предпосылки для перехода региона к новой модели взаимодействия. Устойчивость этого процесса будет зависеть от последовательного выполнения достигнутых договоренностей, укрепления взаимного доверия и развития практического сотрудничества.

В то же время стабильность Южного Кавказа непосредственно связана с перспективами развития Среднего коридора, расширения торговли, привлечения инвестиций и формирования новых транспортных коммуникаций между Европой и Азией. В этом контексте особого внимания заслуживает выступление президента Ильхама Алиева по видеосвязи на восьмом саммите ЕПС, состоявшемся в Ереване 4 мая 2026 года.

Само участие Президента Азербайджана в мероприятии высокого уровня, проходившем на территории Армении, стало примечательным эпизодом в контексте продолжающегося мирного процесса. Глава государства затронул вопросы азербайджано-армянской нормализации, подчеркнул значение достигнутого прогресса и сообщил о принятии предложения провести следующий саммит в Азербайджане в 2028 году. Важен и более широкий политический смысл происходящего. С подписанием мирного соглашения Южный Кавказ превратится из пространства продолжительного противостояния в регион экономического взаимодействия. Для Азербайджана это означает как укрепление безопасности, так и создание условий для реализации новых транспортных, энергетических и инвестиционных приоритетов.

Именно поэтому мир на Южном Кавказе следует рассматривать не как отдельную дипломатическую тему, а как необходимую составляющую долгосрочной стратегии регионального развития.

Азербайджан и ЕПС: опыт 2022–2026 годов

История участия Азербайджана в саммитах Европейского политического сообщества показывает, что Баку рассматривает эту платформу прагматично. За период с 2022-го по 2026 год этот подход проявился в нескольких принципиальных эпизодах.

Прага, Чехия, октябрь 2022 года

В рамках встречи состоялись четырехсторонние переговоры президента Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и тогдашнего председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По итогам встречи стороны подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. Особое значение имело подтверждение армянской стороной территориальной целостности Азербайджана. Не менее важным стал вопрос мониторинговой миссии ЕС. Первоначальные планы предусматривали возможность распространения ее деятельности по обе стороны армяно-азербайджанской границы. Однако после возражения Баку миссия была размещена исключительно на территории Армении.

Пражская встреча продемонстрировала, что ЕПС может использоваться для обсуждения вопросов, имеющих непосредственное значение для территориальной целостности, суверенитета и безопасности.

Бульбоака, Молдова, июнь 2023 года

Президент Ильхам Алиев лично принял участие во встрече, проходившей под председательством президента Молдовы Майи Санду.

На полях саммита состоялись двусторонние и многосторонние переговоры. Основными темами стали нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитация границ и открытие транспортных коммуникаций.

Таким образом, площадка ЕПС продолжила выполнять функцию прямого политического диалога по вопросам регионального урегулирования.

Гранада, Испания, октябрь 2023 года

Президент Ильхам Алиев отказался от участия в этой встрече. Решение было связано с необоснованными критическими заявлениями в адрес Азербайджана после антитеррористических мероприятий сентября 2023 года, в результате которых был восстановлен суверенитет страны над всей ее территорией.

Баку расценил подход ряда участников встречи как односторонний и предвзятый. Этот эпизод продемонстрировал, что участие в международной платформе не является самоцелью. Для Азербайджана принципиально важны возможность предметного диалога и учет его законных интересов.

Оксфорд, Великобритания, июль 2024 года

Президент Ильхам Алиев выступил на круглом столе, посвященном энергетическим и транспортным связям. Глава государства акцентировал внимание на признании Азербайджана Европейской комиссией в качестве надежного энергетического партнера. Он подчеркнул ответственность, которую предполагает такой статус, и подтвердил цель увеличить ежегодные поставки газа в Европейский союз.

Было также отмечено, что для реализации этой задачи имеются необходимые ресурсные и инфраструктурные возможности.

Будапешт, Венгрия, ноябрь 2024 года

Президент Азербайджана не принял личного участия в этом мероприятии в связи с другими важными обязательствами.

Тирана, Албания, май 2025 года

На встречах с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой Азербайджан был охарактеризован как важный и надежный партнер ЕС. Отдельно подчеркивалась роль страны в развитии Среднего коридора.

Именно в Тиране обсуждалась перспектива проведения следующего саммита в Армении в мае 2026 года. Руководство ЕС поинтересовалось мнением Президента Ильхама Алиева относительно этой инициативы, и глава государства поддержал ее.

В ходе последующих контактов была достигнута взаимная договоренность о поддержке кандидатур Армении и Азербайджана для проведения саммитов соответственно в 2026 и 2028 годах.

Копенгаген, Дания, октябрь 2025 года

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии пленарного заседания саммита в рамках рабочего визита. На фоне продолжения процесса нормализации Баку поддержал инициативу Армении провести следующую встречу в Ереване. В свою очередь, армянская сторона поддержала кандидатуру Азербайджана для проведения саммита в 2028 году.

Этот взаимный шаг приобрел самостоятельное политическое значение. Он показал способность сторон поддерживать инициативы, направленные на развитие международного диалога.

Ереван, Армения, май 2026 года

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам встречи по видеосвязи. В своем выступлении глава государства подтвердил поддержку Азербайджаном проведения саммита в Армении и заявил о решении провести следующую встречу в Баку в мае 2028 года.

Премьер-министр Никол Пашинян также отметил, что две страны поддержали кандидатуры друг друга, и выразил надежду принять участие в саммите в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев, наряду с вопросом организации будущей встречи, вновь обратился к теме территориальной целостности и мирного процесса, подчеркнув необходимость последовательного и равноправного подхода к соответствующим принципам международного права.

Анализ этих восьми встреч позволяет выделить несколько основных направлений.

Во-первых, Азербайджан использовал ЕПС для продвижения своей позиции по территориальной целостности и обсуждения параметров нормализации отношений с Арменией.

Во-вторых, Баку продемонстрировал избирательный подход к участию в саммитах: от личного присутствия главы государства до дистанционного обращения или отказа от участия - в зависимости от конкретной политической ситуации.

В-третьих, энергетическое и транспортное сотрудничество постепенно стало самостоятельным направлением политического диалога с европейскими институтами.

Наконец, достижение договоренности о проведении саммита в Баку в 2028 году стало результатом расширения политических контактов и взаимной поддержки кандидатур двух южно-кавказских государств.

В совокупности эти эпизоды показывают, что ЕПС для Азербайджана не является формальной площадкой международного присутствия, это - инструмент многосторонней дипломатии, эффективность которого определяется конкретным содержанием переговоров.

Баку-2028

Решение о проведении двенадцатого саммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в мае 2028 года имеет особое значение. Президент Ильхам Алиев, выступая на ереванском саммите в мае этого года, отметил, что кандидатура Азербайджана принята. Это решение стало продолжением договоренности, достигнутой в рамках предыдущих встреч. Политическое значение предстоящего мероприятия заключается прежде всего в изменении роли Азербайджана внутри самого формата.

До этого Баку участвовал в обсуждении общеевропейских проблем, представляя собственную позицию и развивая контакты с европейскими лидерами. В 2028 году азербайджанской столице предстоит принять представителей государств и международных институтов, определить организационные параметры встречи и обеспечить площадку для обсуждения общей политической повестки.

Это уже иной уровень вовлеченности. Проведение саммита позволит вывести отношения Азербайджана с европейскими государствами за пределы преимущественно энергетических и транспортных вопросов. На первый план выйдут более широкие темы - безопасность, региональная стабильность, политические консультации, экономическое сотрудничество и перспективы развития европейского пространства.

Особую роль в подготовке к этому событию играет нынешний саммит в Дублине. Азербайджан получает возможность оценить актуальные приоритеты участников, характер политических дискуссий и механизмы взаимодействия между государствами.

Опыт Дублина может быть использован при формировании бакинской повестки, которая должна учитывать как общие интересы европейских стран, так и вопросы, имеющие непосредственное значение для Азербайджана и Южного Кавказа.

При этом саммит 2028 года важен не только с точки зрения международного представительства. Он создает возможность продемонстрировать практические результаты регионального сотрудничества, включая прогресс в азербайджано-армянской нормализации, развитие транспортных коммуникаций и расширение экономических связей.

В случае последовательного продвижения мирного процесса Баку сможет принять участников ЕПС уже в условиях новой региональной реальности, в которой Южный Кавказ рассматривается не через призму конфликтов, а как пространство экономических возможностей.

На пересечении геополитических пространств

Проведение саммита ЕПС в Баку приобретает дополнительное значение на фоне расширения международной деятельности Азербайджана сразу по нескольким направлениям.

Внешняя политика страны не ограничивается европейским вектором. Развитие отношений с Центральной Азией, исламским миром и государствами СНГ, формирует более широкую географию международного сотрудничества.

Особенно показательно развитие азиатского направления. 15 октября этого года в Баку состоялся седьмой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). По итогам встречи при поддержке государств-участников было продлено председательство Азербайджана в организации до 2028 года. Значение этого решения выходит за рамки дипломатического представительства. СВМДА охватывает широкий круг вопросов, включая безопасность, экономическое взаимодействие, транспортную взаимосвязанность, цифровизацию и устойчивое развитие. Председательство позволяет Азербайджану активнее участвовать в формировании повестки азиатского сотрудничества и развивать контакты с государствами континента.

Не менее важным направлением является исламский мир. В 2027 году Баку примет шестнадцатый саммит Организации исламского сотрудничества, а Азербайджан будет председательствовать в организации. Это создаст дополнительные возможности для политической координации, развития экономических и гуманитарных связей между государствами-членами, а также продвижения совместных международных инициатив.

Еще одним важным элементом внешнеполитической стратегии становится Центральная Азия. На седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 16 ноября 2025 года в Ташкенте было принято решение о присоединении Азербайджана к платформе в качестве полноправного участника. И уже на восьмой встрече 8 октября этого года в Туркменбаши было объявлено, что Азербайджан впервые будет председательствовать в этом формате в 2027 году.

Эти решения отражают углубление политического и экономического взаимодействия между Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Особое значение здесь имеют транспортные маршруты через Каспийское море, энергетическое сотрудничество, торговля и развитие межрегиональной инфраструктуры.

Таким образом, в ближайшие годы Азербайджан будет одновременно участвовать в европейской политической повестке, развивать сотрудничество с азиатскими государствами, председательствовать в СВМДА и Организации исламского сотрудничества, а также занимать новую позицию в консультативном формате Центральной Азии.

Важен не столько сам перечень международных мероприятий, сколько их взаимосвязь. Европа заинтересована в надежных энергетических поставках и альтернативных транспортных маршрутах. Центральная Азия стремится расширять связи с мировыми рынками. Исламский мир заинтересован в укреплении политической и экономической координации. Азиатские государства рассматривают вопросы безопасности, доверия и взаимосвязанности как важнейшие условия устойчивого развития.

Азербайджан взаимодействует со всеми этими направлениями, причем многие из них пересекаются в рамках конкретных проектов и инициатив.

Именно здесь проявляется более широкая дипломатическая перспектива Баку. Страна получает возможность не только развивать отношения с отдельными государствами, но и выступать площадкой для согласования интересов различных международных участников. Для реализации этой перспективы важны не только географическое положение и дипломатическая активность, но и способность обеспечивать условия для содержательного, последовательного и взаимоприемлемого диалога.

Дипломатия как стратегия взаимосвязанности

Повестка девятого саммита Европейского политического сообщества и международная деятельность Азербайджана в последние годы демонстрируют очевидное совпадение интересов по ряду ключевых направлений.

Европе необходимы надежные источники энергоресурсов, диверсифицированные транспортные маршруты, устойчивые цепочки поставок и стабильная внешняя среда. Азербайджан располагает возможностями для участия в решении этих задач благодаря энергетической инфраструктуре, транзитному потенциалу и развитию регионального сотрудничества.

Южный газовый коридор укрепляет энергетические связи с Европой. Средний коридор расширяет транспортную взаимосвязанность между Европой и Азией. Проекты возобновляемой энергетики создают перспективы для нового этапа экономического партнерства. Наконец, продвижение мира на Южном Кавказе способно сформировать дополнительные условия для торговли, инвестиций и региональной интеграции.

Но сводить значение Азербайджана исключительно к его ресурсам и географическому положению было бы недостаточно. Не менее важным становится дипломатическое измерение. Участие в ЕПС, председательство в СВМДА, предстоящее руководство в ОИС и консультативном формате Центральной Азии, проведение крупных международных встреч в Баку формируют новую конфигурацию внешнеполитических возможностей страны.

При этом ключевым условием превращения этих возможностей в долгосрочный результат остается их содержательное наполнение. Международные площадки приобретают реальную ценность тогда, когда позволяют достигать договоренностей, укреплять доверие и запускать практические проекты.

Таким образом, саммит ЕПС в Баку в 2028 году станет не просто демонстрацией организационных возможностей страны, а возможностью укрепить ее роль в формировании международной повестки и развитии диалога между различными геополитическими центрами. Его более глубокий смысл - в возможности вывести Азербайджан в центр широкого политического разговора о будущем Европы, безопасности Евразии и перспективах регионального сотрудничества.

Дублинский саммит в этом отношении становится важной точкой отсчета. Путь от Дублина до Баку - не просто последовательность двух международных встреч. Это отражение меняющейся роли Азербайджана: от государства, представляющего свои интересы на многосторонних площадках, к стране, способной создавать пространство для переговоров между различными политическими и геополитическими центрами. И именно способность превратить это дипломатическое присутствие в реальные договоренности, доверие и сотрудничество определит подлинное значение нового этапа международной деятельности Баку.