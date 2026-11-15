Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с — фактическая погода

По данным на 18:00 15 ноября, на большей части территории Азербайджана наблюдается ветреная погода.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно данным, максимальная скорость северо-западного ветра достигает в Баку и на Абшеронском полуострове 27 м/с, в Агстафе — 23 м/с, Нафталане, Товузе и Нефтчале — 20 м/с, Мингячевире и Гёранбое — 19 м/с, Дашкесане — 18 м/с, Шабране — 17 м/с, Гобустане и Шамахы — 16 м/с, Шеки — 15 м/с.