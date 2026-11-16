Jony задумался о переезде из России

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) рассказал, что задумывается о возможности пожить за пределами России, однако пока не планирует окончательно переезжать из страны.

По словам артиста, он очень любит Москву, но хотел бы попробовать пожить в другой стране, чередуя пребывание там и в России.

«Я очень люблю Москву, я прям обожаю. Глобально я бы, наверное, не переезжал, но хотел бы пожить где-нибудь полгодика там, полгодика тут. Хочется где-то подтянуть язык, например английский, познакомиться с другой культурой, завести хорошие знакомства», — цитирует певца Lotus Media.

Jony также отметил, что старается прислушиваться к собственным желаниям и постепенно планировать дальнейшие шаги: «Надо просто уметь слышать себя, свои желания, мечты».

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