JONY впервые вышел на связь после недавних новостей о себе - ФОТО - ВИДЕО

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) впервые вышел на связь после появления в сети кадров, на которых он якобы запечатлён вместе с предполагаемой супругой и ребёнком, которых тщательно скрывает.

Как выяснилось, артист готовит совместную композицию с итальянским певцом и актёром Микеле Морроне. Трек получил название «Иллюзия».

При этом, судя по всему, вся история вокруг JONY оказалась частью масштабного перформанса. Таким образом артист решил показать, насколько легко с помощью нейросетей и современных технологий сегодня создать собственную «реальность».

«Сомневайтесь в том, что видите. Проверяйте то, что слышите. Но не разучитесь доверять тому, что по-настоящему чувствуете», - написал артист.





Кроме того, JONY выложил в социальных сетях скан заграничного паспорта гражданина РФ, однако объяснять ситуацию не стал. Согласно паспортным данным, вместо Джахида Афраила в документе значится Массимо Торричелли.

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