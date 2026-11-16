Бюджет-2027: экономическая трансформация, экспортные амбиции и инвестиционные приоритеты

Азербайджан подходит к следующему этапу экономической трансформации с заметно изменившейся структурой экономики и источников доходов.

Нефтегазовый сектор постепенно перестает быть единственной опорой роста, ненефтяная экономика расширяет налоговую базу, отечественные компании выходят на зарубежные рынки, а государство готовится передать частному капиталу все большую роль в инвестиционном процессе.

Однако диверсификация - это не только увеличение доли ненефтяного сектора в ВВП, это переход к модели, в которой устойчивость экономики определяется способностью создавать новые источники доходов, привлекать долгосрочные инвестиции и конкурировать на внешних рынках.

Именно в этом контексте следует рассматривать основные параметры государственного бюджета на 2027 год и обозначенные министром экономики Микаилом Джаббаровым приоритеты дальнейшего развития.

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения бюджетного пакета, министр представил не только оценку достигнутых результатов, но и перечень задач, от решения которых будет зависеть экономическая динамика ближайших лет.

Параметры проекта отражают важную особенность нынешнего этапа: бюджетная политика должна одновременно обеспечивать выполнение государственных обязательств и сохранять пространство для дальнейшей экономической трансформации. Причем речь идет не только о контроле над расходами, но и о качестве их использования, способности государственных институтов обеспечивать отдачу от каждого вложенного маната.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов. Дефицит составит 3 млрд 146 млн манатов, что превышает показатель предыдущего года на 1,7%.

Доходы сводного бюджета прогнозируются в размере 47 млрд 619,2 млн манатов, расходы - 50 млрд 377,1 млн манатов. Его дефицит составит 2 млрд 757,9 млн манатов, что на 28,7% меньше в годовом сравнении.

Ненефтяная экономика укрепляет позиции

Одним из наиболее показательных результатов экономической политики последних лет стало изменение структуры ВВП и бюджетных поступлений. Если прежде нефтегазовый сектор определял основную динамику экономики, то сегодня все большую роль в формировании экономического роста играет ненефтяное производство.

Как отметил Микаил Джаббаров, за 10 месяцев текущего года рост ВВП был обеспечен в целом за счет ненефтегазового сектора. В прошлом году его доля в номинальной стоимости ВВП достигла 71,5%. «Как результат политической воли президента и определенного им курса развития, зависимость экономики от нефтегазового сектора последовательно снижается. Как и в последние годы, за 10 месяцев текущего года рост ВВП был обеспечен в целом за счет ненефтегазового сектора. В прошлом году доля сектора в номинальной стоимости ВВП достигла 71,5%», - сказал министр.

Не менее важные изменения происходят в структуре государственных доходов. За 10 месяцев доля ненефтегазовых поступлений в доходах бюджета превысила 55% против 49% в 2021 году. Более 63% ненефтегазовых доходов бюджета формируется за счет налоговых поступлений от ненефтегазового сектора.

За последние пять лет ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 9,3 млрд манатов - с 12,9 млрд манатов в 2021 году до 22,2 млрд манатов в 2026 году.

Диверсификация приобретает реальное экономическое содержание тогда, когда развитие ненефтяного сектора отражается не только в показателях производства, но и в способности бизнеса формировать налоговые поступления, создавать рабочие места и обеспечивать альтернативные источники экономического роста. Именно это позволяет постепенно снижать зависимость экономики от конъюнктуры энергетических рынков.

Примечательно, что уже обозначена и долгосрочная цель: согласно прогнозам, к 2030 году доля ненефтегазового сектора в ВВП страны должна повыситься до 82%. Достижение этого показателя потребует дальнейшего расширения производственной базы, повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и выхода на новые рынки.

Реформы, которые изменили экономическую структуру

За нынешними результатами стоит последовательная работа по изменению условий ведения бизнеса, расширению формальной занятости и созданию стимулов для развития ненефтяного предпринимательства. Показательно, что ряд текущих экономических показателей фактически соответствует результатам, которые прогнозировались при представлении пакета налоговых реформ восемь лет назад.

Так, с 2018 года количество активных налогоплательщиков увеличилось в 2 раза, плательщиков НДС увеличилось в 3,5 раза, число активных объектов – в 1,7 раза. Количество трудовых договоров в частном ненефтегазовом секторе с начала 2019 года выросло более чем вдвое – на 541 тысячу, а его доля в общем числе трудовых договоров поднялась с 39 до 57%. Только за 10 месяцев текущего года количество трудовых договоров в этом секторе увеличилось на 49 тысяч. Налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли более чем на 13%. В 2022–2026 годах средний годовой рост в ненефтегазовой промышленности составит около 6%.

Эти показатели характеризуют изменения сразу в нескольких направлениях: повышается прозрачность экономики, расширяется налоговая база, увеличивается официальная занятость, укрепляется производственная составляющая ненефтегазовой экономики. Рост числа плательщиков НДС свидетельствует об увеличении налоговой базы, а увеличение количества трудовых договоров - о росте официальной занятости в частном секторе.

Одновременно расширяется производственная инфраструктура. Доля промышленных зон в ненефтегазовом промышленном экспорте уже превышает 23%. Развитие таких площадок позволяет концентрировать производство, инфраструктуру и инвестиции, создавая условия для формирования новых промышленных кластеров.

По итогам текущего года экспорт ненефтегазовых товаров превысит $4,2 млрд. По сравнению с 2018 годом он увеличится в 2,5 раза.

Как видно, экономическая политика постепенно переходит от стимулирования внутреннего производства к следующему этапу - повышению его экспортной ориентированности. И здесь важен не только объем произведенной продукции, но и способность азербайджанских компаний закрепляться на внешних рынках.

Новые источники доходов: госкомпании и зарубежные рынки

Еще одним направлением трансформации становится изменение роли государственных компаний в экономике. Если ранее эффективность их деятельности преимущественно оценивалась с точки зрения выполнения производственных и инфраструктурных задач, то теперь все большее значение приобретает способность работать на коммерческих принципах и обеспечивать финансовую отдачу.

С 2020 года в Азербайджане проводится политика оздоровления государственных компаний. Переход на холдинговую модель управления, внедрение стандартов корпоративного управления и другие институциональные меры направлены на повышение их эффективности.

По словам Микаила Джаббарова, результатом этих преобразований стала возможность ряда государственных компаний не только вести более эффективную деятельность, но и перечислять дивиденды в государственный бюджет.

Это важный сдвиг в подходе к управлению государственными активами. Государственная собственность сама по себе не должна означать постоянную потребность в бюджетной поддержке. Напротив, при грамотном управлении такие активы способны становиться самостоятельным источником доходов, снижая нагрузку на государственные финансы.

Параллельно расширяется международное присутствие азербайджанского бизнеса. Выход отечественных компаний на зарубежные рынки и приобретение иностранных активов создают дополнительные возможности для диверсификации доходов. Речь идет уже не только об экспорте товаров и услуг из Азербайджана, но и о формировании экономических интересов за пределами национального рынка. Тем самым азербайджанский бизнес постепенно расширяет географию своей деятельности, а экономика страны получает дополнительные каналы интеграции в международные рынки.

Ставка на частные инвестиции

Однако дальнейшая диверсификация экономики невозможна исключительно за счет государственных ресурсов. По мере расширения ненефтегазового сектора и оптимизации бюджетных расходов все более актуальным становится вопрос о привлечении частного капитала.

Именно здесь обозначается один из наиболее существенных поворотов экономической политики: государство постепенно отходит от модели, в которой оно выступает основным инвестором, и переходит к роли партнера, формирующего условия для реализации частных проектов и разделяющего инвестиционные риски.

«В Азербайджане экономический рост в последующий период будет обеспечен за счет частных инвестиций», - заявил министр экономики. По его словам, первые результаты этого перехода уже заметны: за 10 месяцев текущего года частные инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли примерно на 18%.

В условиях фискальной оптимизации государственные вложения должны становиться более избирательными, а их роль - дополняться инвестиционной активностью бизнеса. Это требует не только налоговых льгот, но и предсказуемой регуляторной среды, доступных финансовых ресурсов и механизмов реализации долгосрочных проектов

В частности, недавно утвержденный пакет налоговых льгот сроком до 20 лет для инноваций, стартапов и технологических парков призван стимулировать инвестиции в сферы, способные стать новыми драйверами экономического роста.

Расширяются и другие инструменты поддержки предпринимательства. Важное значение имеет структурная трансформация внутреннего спроса и повышение доли местного производства в государственных закупках. Это позволит создавать новые возможности для отечественных производителей, формировать дополнительный спрос на их продукцию и постепенно укреплять позиции местного бизнеса.

Но для реализации такой модели необходимо решить еще одну проблему - обеспечить доступность долгосрочного финансирования.

Долгосрочное финансирование: условия для нового роста

Один из вызовов, на которые отдельно обратил внимание Микаил Джаббаров, связан с ограниченностью доступных финансовых инструментов для капиталоемких проектов.

Промышленные предприятия, инфраструктурные объекты и технологические производства требуют значительных вложений, а период их окупаемости нередко превышает возможности традиционного краткосрочного кредитования. По этой причине формирование механизмов долгосрочного финансирования становится одним из условий дальнейшего промышленного развития. Работа в этом направлении уже ведется. В текущем году создана законодательная база для венчурного и краудфандингового финансирования. Одновременно предпринимаются шаги по подготовке новой регуляторной базы для рынков капитала и криптоактивов.

Предполагается также стимулировать долгосрочные сбережения в национальной валюте и расширять сферу безналичных платежей. Все эти меры направлены на развитие внутреннего финансового рынка и расширение источников капитала, доступных предпринимателям.

Но финансовые возможности Азербайджана не ограничиваются внутренним рынком. «Наши стратегические валютные резервы превышают внешний государственный долг, и это значительное преимущество страны. Повышение доходности резервов и эффективное направление определенной их части на долгосрочное финансирование экономики страны также входят в число важных задач», - отметил министр.

Таким образом, стратегические резервы, превышающие годовой ВВП и примерно в 20 раз превосходящие внешний государственный долг, представляют собой не только гарантию макроэкономической стабильности, но и значительный финансовый потенциал.

При этом речь не идет о простом увеличении государственных расходов. Принципиальная задача заключается в том, чтобы повысить доходность суверенных ресурсов и определить эффективные механизмы их участия в долгосрочном финансировании экономики, сохраняя при этом финансовую устойчивость страны. Важен и другой аспект: наличие значительных резервов не отменяет необходимости повышать эффективность бюджетных расходов. Напротив, чем больше масштаб реализуемых проектов, тем выше требования к качеству их планирования и исполнения.

«В условиях фискальной оптимизации особое значение имеет своевременное и максимально эффективное расходование каждого маната, выделенного из бюджета. Строгое соблюдение сроков реализации проектов и укрепление исполнительской дисциплины входят в число главных стоящих перед нами задач», - сказал Микаил Джаббаров.

Это особенно актуально с учетом того, что Азербайджан продолжает финансировать масштабные проекты восстановления и строительства на освобожденных территориях, одновременно выполняя социальные и инфраструктурные обязательства.

Новый двигатель роста

Дополнительным стратегическим направлением становится расширение присутствия Азербайджана на международных рынках. При этом экспортная политика постепенно выходит за рамки традиционных товарных поставок: все большее значение приобретает экспорт услуг. Транспорт и логистика, финансовые услуги, туризм, информационные технологии и дата-центры - именно эти направления обладают потенциалом для формирования новых экспортных доходов.

Такой подход позволяет использовать географическое положение страны, транспортную инфраструктуру и расширяющиеся международные связи не только для транзита товаров, но и для предоставления услуг с высокой добавленной стоимостью.

Ускорение экспортоориентированного развития предполагает и более системную работу с зарубежными рынками. Многие приоритетные экспортные направления уже охвачены тремя государственными программами, принятыми в 2026 году. Следующий шаг - определение стран, которые станут приоритетными рынками для азербайджанского бизнеса, и создание с ними режимов свободной или преференциальной торговли.

Здесь особое значение приобретает внешнеэкономическая дипломатия. В результате активной внешнеэкономической политики Азербайджан установил отношения стратегического партнерства с многочисленными странами. Это формирует политическую и дипломатическую основу для расширения торгово-экономического сотрудничества. Однако для превращения внешних связей в устойчивые экономические результаты необходима дальнейшая работа по открытию рынков, устранению торговых барьеров и обеспечению благоприятных условий для отечественных производителей.

Показательным решением в этом направлении становится расширение возможностей Алятской свободной экономической зоны: ее продукция будет поставляться на внутренний рынок без применения таможенной пошлины. Это дополнительный инструмент интеграции производственных мощностей зоны во внутреннюю экономику страны.

В конечном счете важная задача заключается в том, чтобы азербайджанские предприятия не ограничивались внутренним спросом, а становились полноценными участниками международных производственных и торговых цепочек.

На фоне меняющегося мира

Все обозначенные приоритеты приобретают дополнительное значение в условиях изменений в мировой экономике. Перестройка цепочек поставок, фрагментация международной торговли и изменение конфигурации энергетических и транспортных коридоров создают как новые риски, так и возможности для государств, способных адаптироваться к меняющимся условиям.

В этом контексте Микаил Джаббаров обратил внимание на прогнозы Международного валютного фонда: «По октябрьским оценкам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост в среднесрочном периоде сохранится на отметке 3,2%, при этом возврата к допандемийным показателям в 3,7% не прогнозируется».

В подобных условиях устойчивость национальной экономики определяется не только объемом накопленных ресурсов, но и способностью эффективно ими распоряжаться, своевременно реагировать на внешние изменения и создавать новые конкурентные преимущества.

Азербайджан уже продемонстрировал, что способен решать масштабные государственные задачи, опираясь на собственные финансовые возможности: «Укреплена обороноспособность страны, на деоккупированных территориях проведены широкомасштабные работы по восстановлению и строительству, воплощены в жизнь крупные социальные пакеты, повышен уровень благосостояния граждан. Ключевым является то, что все эти задачи выполняются исключительно за счет собственных ресурсов государства, без привлечения заемных средств. В текущем году, наряду с выполнением существенных расходных обязательств, по данным на 1 ноября 2026 года стратегические валютные резервы страны выросли вдвое по сравнению с концом 2018 года и составили порядка $89 млрд».

Этот опыт имеет принципиальное значение для понимания следующего этапа экономического развития. Если ранее ключевой задачей было создание финансовой и институциональной основы для выполнения исторических обязательств государства, то теперь на первый план выходит формирование самодостаточной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономики.

Именно в этом заключается главный смысл нынешней трансформации - Азербайджан стремится перейти от модели, в которой финансовые возможности государства определяли основные масштабы экономического развития, к модели, в которой новые источники роста формируются самим бизнесом, частными инвестициями, экспортом и производством с высокой добавленной стоимостью. Накопленные ресурсы, проведенные реформы и расширившиеся международные связи создают для этого необходимые предпосылки. Следующая проверка экономической политики - способность превратить эти преимущества в устойчивый рост.

Таким образом, бюджет-2027 отражает не столько завершение экономической трансформации, сколько переход к ее следующему этапу. Накопленный за предыдущие годы финансовый запас прочности и результаты реформ создали условия для постепенного изменения роли государства в экономике. Теперь ключевым показателем успеха станет способность частного сектора самостоятельно обеспечивать новые источники роста, привлекать инвестиции, расширять производство и конкурировать на международных рынках. Именно по этим результатам в ближайшие годы будет оцениваться эффективность выбранной экономической модели

При подготовке материала использованы сообщения информационных агентств Азертадж, Report