После новостей о том, что Роберт Паттинсон станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда, внимание мира вновь приковано к знаменитой кинофраншизе.

В этой связи 1news.az решил вспомнить, что в истории Бонда есть и азербайджанская страница. В 1999 году в Баку проходили съёмки фильма «И целого мира мало» (The World Is Not Enough), в котором главную роль исполнил Пирс Броснан.

Часть съёмочной группы работала непосредственно в азербайджанской столице, в том числе в районе Биби-Эйбат, известном своими нефтяными промыслами. Именно местные пейзажи с многочисленными нефтяными вышками стали частью экранной истории фильма, сюжет которого связан с борьбой за контроль над нефтяными ресурсами Каспийского региона.

Как говорится в материалах официального сайта кинофраншизы, идея обратиться к нефтяной тематике возникла у сопродюсера картины Барбары Брокколи после просмотра американской программы Nightline. Во время авиаперелёта она посмотрела сюжет о каспийской нефти, её экономическом значении и сложностях транспортировки на мировые рынки. Эта тема впоследствии легла в основу истории противостояния вокруг нефтяных ресурсов региона.

Непосредственно предложить Баку в качестве съёмочной площадки решил Али Хумани. Как сообщал журнал Azerbaijan International в осеннем выпуске 1999 года, он связался с британской студией Pinewood Studios и предложил использовать Азербайджан для съёмок. Инициатива заинтересовала создателей картины, которым требовались реальные нефтяные пейзажи для воплощения экранной истории. В результате весной 1999 года съёмочная группа прибыла в Баку, а одной из основных локаций стал нефтепромысел Биби-Эйбат. Примечательно, что Майкл Хумани, брат Али, также участвовал в проекте и указан в титрах фильма в качестве консультанта по выбору съёмочных локаций.

Баку оставил у Пирса Броснана яркие впечатления. Впоследствии, вспоминая поездку в Азербайджан, актёр рассказывал о необычном пейзаже, гостеприимстве местных жителей и даже о том, с чем возвращался домой после съёмок.

«Это был очень необычный опыт. Повсюду виднелись нефтяные вышки, и это был очень необычный пейзаж, но я также помню очень тёплый приём и то, что я возвращался домой просто перегруженный икрой… Машина ехала очень быстро по шоссе. Пейзажи, по которым нас возили, очень подходили для съёмок. Я также помню очень приятные вечера в компании приятных людей», - вспоминал актёр в одном из своих интервью.

В фильме П.Броснан вновь предстал в образе агента 007. Его партнёршей стала французская актриса Софи Марсо, сыгравшая Электру Кинг - дочь нефтяного магната. Режиссёром картины выступил Майкл Эптед. «И целого мира мало» стал девятнадцатым фильмом официальной серии о Джеймсе Бонде и третьей картиной с участием Пирса Броснана в этой роли.

Софи Марсо и Пирс Броснан на съёмках в Баку

В фильме также появился BMW Z8, заслуживающий отдельного внимания, на котором передвигался Джеймс Бонд во время эпизодов, связанных с Азербайджаном. На момент съёмок эта спортивная модель немецкого производителя ещё не поступила в продажу. Автомобиль оснащался двигателем мощностью 400 лошадиных сил, а специально для картины его оборудовали скрытыми ракетными установками и системой дистанционного управления. BMW Z8 можно увидеть в сценах, снятых на фоне азербайджанских нефтяных промыслов (видео представлено для просмотра выше – прим. ред.), а в одном из ключевых эпизодов автомобиль уничтожает вертолёт, оснащённый вращающимися пилами.

Кадры со съёмочной площадки фильма «И целого мира мало»

Сюжет: Техногенный террорист Ренард обладает смертельно опасной способностью не чувствовать боль. Способность эта возникла у него в результате пулевого ранения в голову. Когда Ренард изобретает хитроумную схему, позволяющую взять под контроль все нефтяные ресурсы планеты, Агент 007 становится последней надеждой человечества. Миссия сулит ему как опасности, так и удовольствия - в лице знойной «нефтяной принцессы» и неотразимой учёной. Герою предстоит схватка с безжалостным врагом, который не остановится ни перед чем, претворяя в жизнь свой разрушительный план.

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