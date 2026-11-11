 «Чёрт побери!» - культовая сцена из «Бриллиантовой руки», ставшая туристической достопримечательностью Баку - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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«Чёрт побери!» - культовая сцена из «Бриллиантовой руки», ставшая туристической достопримечательностью Баку - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:25 - Сегодня
«Чёрт побери!» - культовая сцена из «Бриллиантовой руки», ставшая туристической достопримечательностью Баку - ФОТО - ВИДЕО

Популярный японский сериал «Vivant» способствовал росту интереса туристов из Японии к Азербайджану, однако кинематографические достопримечательности Баку привлекали путешественников задолго до этого. 

Одним из самых известных мест, связанных с историей советского кинематографа, стала локация в Ичери-шехер, где снималась знаменитая сцена «Чёрт побери!» из культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Спустя десятилетия после выхода фильма это место продолжает оставаться точкой притяжения для туристов, желающих своими глазами увидеть уголок Баку, знакомый нескольким поколениям зрителей по легендарной советской киноленте. 

В материале 1news.az мы расскажем, где именно снимался этот эпизод, почему локация стала одной из узнаваемых кинематографических достопримечательностей Старого города и чем она привлекает гостей азербайджанской столицы, среди которых немало известных личностей. 

Одной из самых узнаваемых кинематографических локаций Баку является улица Кичик Гала (Малая Крепостная) в Ичери-шехер. Именно здесь в сентябре 1968 года проходили съёмки эпизода из «Бриллиантовой руки», в котором Семён Семёнович Горбунков, роль которого исполняет Юрий Никулин, поскользнувшись на арбузной корке, падает на мостовую и произносит знаменитое «Чёрт побери!».

Подчеркнем, что в фильме это место представлено как улица Стамбула, а неподалёку располагалась вымышленная аптека «Apotheke Chikanuk», куда по сюжету затаскивают главного героя. Для создания соответствующей атмосферы съёмочная группа использовала местную архитектуру и декорации, превратив узкие улочки Старого города в турецкий квартал.

Отметим, что в знаменитой сцене падения участвовал не только Юрий Никулин - по информации ряда российских СМИ, отдельный эпизод с арбузной коркой снимал Леонид Каневский, исполнивший в картине роль контрабандиста - именно его нога скользит по корке в одном из кадров.

Сегодня найти это место несложно: локация находится на улице Кичик Гала, у дома № 8. За прошедшие десятилетия улица изменилась, однако она по-прежнему узнаваема для поклонников фильма. Здесь работает кафе «Бриллиантовая рука», а сама локация стала популярной точкой для фотографий. Туристы приходят сюда, чтобы увидеть место съёмок своими глазами, сделать снимки и, конечно, вспомнить знаменитый эпизод.

Для многих гостей Баку посещение этой улицы становится своеобразным путешествием в историю советского кинематографа: знакомая по экрану сцена оживает среди каменных стен и узких переулков Ичери-шехер. Интерес к этому месту заметен и в социальных сетях: туристы регулярно публикуют фотографии и видео со знаменитой улицы, пытаясь воссоздать знаменитый эпизод из фильма. Многие повторяют позу героя Юрия Никулина и не упускают возможности произнести легендарное «Чёрт побери!», что наглядно показывает, что локация остаётся одной из узнаваемых кинематографических точек притяжения Баку.

Среди известных гостей Баку, которые не упустили возможности оказаться в роли героев культовой комедии, немало знаменитостей. Так, в июне 2017 года знаменитую сцену на улице Кичик Гала повторил Владимир Зеленский, который на тот момент был известен как актёр, шоумен и руководитель студии «Квартал-95», а сегодня занимает пост президента Украины. Во время прогулки по Ичери-шехер он, как и другие туристы, снял видео, в котором изобразил падение героя Ю.Никулина и произнёс легендарное «Чёрт побери!».

Годом ранее к числу поклонников знаменитой кинолокации присоединился и народный артист России, король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Во время прогулки по Баку накануне концерта в Crystal Hall певец посетил улицу, где снималась «Бриллиантовая рука», и решил повторить знаменитый эпизод. С криком «Чёрт побери!» Киркоров упал на мостовую, в точности воспроизведя сцену своего любимого актёра Андрея Миронова.

В 2024 году кинолокацию посетил и сам Леонид Каневский - актёр, сыгравший одного из контрабандистов в «Бриллиантовой руке» и непосредственно участвовавший в съёмках эпизода с арбузной коркой. Свой 85-летний юбилей он отметил в Баку и, конечно, не упустил возможности вернуться к легендарной сцене, повторив на фотокадре знаменитый эпизод, который спустя десятилетия продолжает привлекать внимание поклонников фильма.

Подчеркнем, что улица Кичик Гала давно стала популярной кинематографической достопримечательностью не только среди обычных туристов, но и среди знаменитостей из стран постсоветского пространства, многие из которых выросли на комедиях Леонида Гайдая. В разные годы здесь побывали и сделали памятные снимки Валерия, Александр Ревва, участники группы «Би-2», Сергей Бурунов, Наиля Аскер-заде, Аскольд Запашный и другие известные гости Баку. Для многих из них, как и в целом для туристов, посещение этой улицы - возможность не просто увидеть место съёмок культового фильма, но и лично прикоснуться к истории любимой с детства комедии.

Отметим, что Баку «сыграл» заметную роль не только в «Бриллиантовой руке». Улицы и архитектура азербайджанской столицы стали съёмочными площадками для целого ряда советских кинолент, а также голливудских проектов. И сегодня город продолжает привлекать внимание международных кинематографистов: недавно здесь проходили съёмки проекта «Доспехи Бога 4» с участием всемирно известного актёра Джеки Чана. Подробнее об этой работе и других кинематографических историях Баку 1news.az расскажем в одном из ближайших материалов.

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