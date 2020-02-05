5 февраля родился выдающийся азербайджанский композитор Кара Караев

5 февраля 1918 года родился выдающийся азербайджанский композитор и педагог, народный артист СССР (1959), лауреат Сталинских премий (1946 и 1948 годы), Государственной премии Азербайджанской ССР (1965), Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета СССР, один из крупнейших деятелей азербайджанской культуры послевоенного времени Кара Караев.

Караев родился в семье известного врача-педиатра, знавшего и любившего народную музыку. Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Шароева (1930—1935), затем — в Бакинской консерватории по классам композиции у Леопольда Рудольфа и основам народной музыки — у Узеира Гаджибейли. К этому времени относятся первые композиторские опыты Караева, в которых заметно сильное влияние азербайджанского народного искусства.

В 1937 году во время учебы принял участие в фольклорной экспедиции Научно-исследовательского музыкального кабинета, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка). Занятия были прерваны войной. В этот период возвратился в Баку и стал художественным руководителем Азербайджанской филармонии. Занятия в консерватории возобновились в 1943 году. В 1946 году окончил Московскую консерваторию (класс композиции Д. Д. Шостаковича). Дипломной работой стала «Вторая симфония», в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Караев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Бакинской филармонии, преподавателем Бакинской консерватории (в 1949—1952 — ректор, с 1959 — профессор), членом Союза композиторов СССР и председателем его азербайджанского отделения. В 1959 году Караев был избран в Азербайджанскую академию наук, и в том же году за выдающиеся заслуги ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Автор трёх опер, трёх балетов и трёх симфоний, а также многочисленных произведений программной, камерной, инструментальной музыки, музыки к спектаклям и кинофильмам.

С 1946 года преподавал в Бакинской консерватории (в 1949—1952 годах — ректор, с 1959 — профессор). Среди учеников — его сын Фарадж, Ариф Мирзоев, Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хаям Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофик Бакиханов, Владимир Шаинский, Октай Зульфугаров, Франгиз Ализаде, Мамед Кулиев, Севда Ибрагимова, Полад Бюльбюльоглу, Азер Дадашев.

Композиторскую деятельность совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: был художественным руководителем Бакинской филармонии (1941—1942), заведующим сектором музыки Института искусств АН Азербайджанской ССР (1948—1949).

В 1937 году стал членом Союза композиторов Азербайджанской ССР. С 1953 года — председатель, первый секретарь СК Азербайджанской ССР, с 1962 — секретарь правления Союза композиторов СССР. Член Союза кинематографистов СССР (с 1957).

Умер 13 мая 1982 года в Москве. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Творческое наследие композитора охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. Одним из самых примечательных произведений студенческого периода являлась фортепианная пьеса «Царскосельская статуя», написанная под впечатлением стихов А. С. Пушкина. Другим произведением, созданным в годы студенчества, стала «Песня счастья», написанная для фортепиано и симфонического оркестра. Она была посвящена 20-летию Октябрьской революции. Во время учёбы в Москве вместе с Джовдетом Гаджиевым работал над оперой «Ветен».

Одной из важных сфер творчества композитора является музыка, написанная к фильмам и театральным постановкам. Он начал писать такую музыку в 1950-м году, и с этого времени она стала особой сферой его композиторского искусства. В Азербайджане жанр «музыка к кинофильмам» возник во многом благодаря именно ему и успешно развивался.

Уже в произведениях, относящихся к 1930—1940 годам, закладывается будущая характерная особенность творческого почерка композитора — оригинальные формы синтеза фольклора и профессионального исполнительского искусства, благодаря чему в интонационную атмосферу современности вплетался богатый опыт народной музыки.

Ряд сочинений конца 1940-х — начала 1950-х годов испытывает влияние поэта Низами Гянджеви — симфоническая поэма «Лейли и Меджнун», симфоническая сюита «Семь красавиц», балет на одноимённую тему, ставший вершиной творчества композитора. Заслуживает внимание произведение «Осень», написанное на стихи Низами Гянджеви для хора и капеллы. Также под влиянием поэта обработал для голоса и оркестра три теснифа на стихи Низами («Лейли», «Ширин», «Сарандж»).

В 1960—1970-х годах, присутствуя на премьерах своих балетов, побывал в нескольких зарубежных странах. В 1961 году в связи с исполнением Второй сюиты из балета «Тропою грома» участвовал в Первом Международном фестивале современной музыки в Лос-Анджелесе.

В 1963 году Ленинградский Малый Оперный театр с постановкой «Семи красавиц» находился на гастролях в Каире, в связи с чем композитор побывал с визитом в АРЕ. В 1964 году принял участие в фестивале современной музыки «Варшавская осень».

В 1966 году был избран председателем жюри Второго общесоюзного конкурса дирижёров и в составе делегации мастеров советской культуры и искусства побывал в Испании. В 1969 году, в составе этой же делегации, посетил Японию. В том же году принял участие во всемирном фестивале танца, состоявшемся в Париже. На нём был представлен балет «Семь красавиц» и балетная постановка на музыку симфонической поэмы «Лейли и Меджнун». В 1973 году избирался членом жюри V Международного музыкального конкурса имени П. Чайковского, участвовал в международном конгрессе по вопросам модальной музыки в Турции.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль композитора тесно связан с принципами народной музыки. Её влияние заметно даже в поздний период его творчества, когда он обратился к более рациональной технике сочинения и экспериментировал с додекафонией (Третья симфония, Скрипичный концерт).

Автор ряда критических статей, некоторые из которых были опубликованы в Баку в 1988 году.

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