Армения и COVID-19 - два врага Азербайджана, о которых важно помнить

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В эти дни сердце всего Азербайджана - на фронте, там где доблестные сыны родины стоят лицом к лицу с врагом.

Эти дни, вместе с болью утраты наших солдат и офицеров, героически погибших при отражении вражеского натиска, показали высокий патриотический дух нашего народа, его готовность в любой момент встать на защиту Родины, продемонстрировали единство народа с государством, с Верховным главнокомандующим, с армией.

Государство, в котором существует такое единство и солидарность - это сильное государство.

С другой стороны, сегодня страна, как и весь мир, продолжает бороться с пандемией. В такое время нельзя забывать об угрозе новой волны, и соблюдать правила карантинного режима, в частности, социальную дистанцию. Это очень важно для защиты жизни и здоровья, как своего, так и родных и близких людей, всего народа.

Многолюдные акции в поддержку Азербайджанской армии, в знак почтения к светлой памяти шехидов вызывают чувство гордости. В то же время необходимо помнить, что опасность Covid-19 еще не миновала, и хрупкая стабильность может в любое время снова расшататься.

В то время как ежедневные показатели инфицирования все еще находятся на высоком уровне, многотысячные акции могут серьезно усугубить положение, повысив риск расширения масштабов инфицирования.

Акция, состоявшаяся 14 июля, судя по распространяемым видео, проходила без соблюдения социальной дистанции, на многих участниках не было медицинских масок.

Действительно, в моменты праведного гнева, в пылу патриотизма человек не думает о рисках, но надо помнить и о том, что такая массовость - на акциях, на похоронах шехидов, при посещении родных павших героев - многократно повышает скорость распространения вируса и динамику инфицирования.

С другой стороны, многочисленные людские потоки к месту похорон шехидов, тесное общение с военнослужащими, боевыми товарищами погибших, серьезно повышает угрозу и для Азербайджанской армии.

Для того чтобы избежать опасности, следует быть предельно внимательными с тем чтобы потом не столкнуться с печальными последствиями неосторожности.

"Конечно, события последних дней взволновали всех нас, провокации армян вызвали праведное возмущение, гнев, - говорит эксперт-правовед Аслан Исмайлов. - Наш народ в едином порыве выразил преклонение перед героизмом наших бойцов, почтил светлую память шехидов, и вместе с тем продемонстрировал готовность по первому зову родины встать на ее защиту".

В то же время, подчеркнул он, очень важное значение имеет здоровье народа: "Давайте помнить, что коронавирусная угроза еще не миновала, она существует и она опасна. Проявлять в такой ситуации ответственный подход чрезвычайно важно, в том числе для здоровья наших солдат и офицеров, для Азербайджанской армии".

"Сегодня мы стоим лицом с двумя коварными врагами - с Арменией и пандемией коронавируса. И этот последний враг не менее коварен. Борьба продолжается, и относиться к ней нужно со всей серьезностью, ответственностью и дисциплиной - соблюдать социальную изоляцию, дистанцию, носить маски. Это обязательно, это важно и нужно. Нельзя создавать столпотворение, это сильно повышает угрозу распространения вируса. Теперь мы должны беречь себя, наш народ с гораздо большей ответственностью, поскольку впереди нас могут ждать серьезные испытания. Это очень важно ради нашего народа, ради нашей армии, ради памяти шехидов", - подчеркнул Аслан Исмайлов.

Ф.Багирова