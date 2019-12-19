Азербайджанский депутат: «iPhone приводит к безнравственности»

«Увольнять директоров школ, достигших 65-летия, неверно».

Как передает 1news.az со ссылкой на ayna.az, об этом сказал на конференции «Новая модель экзамена, реформы, итоги и ожидания» Эльхан Сулейманов - депутат Милли Меджлиса, законодательная деятельность которого приостановлена.

Он также отметил, что необходимо запретить использование мобильных телефонов в школах:

«iPhone приводит к безнравственности. По этой причине нужно запретить телефоны iPhone. Смотрите, я сейчас разговариваю, а большинство присутствующих играют с телефонами».

1news.az