Азербайджанский депутат: «iPhone приводит к безнравственности»

«Увольнять директоров школ, достигших 65-летия, неверно».
Как передает 1news.az со ссылкой на ayna.az, об этом сказал на конференции «Новая модель экзамена, реформы, итоги и ожидания» Эльхан Сулейманов - депутат Милли Меджлиса, законодательная деятельность которого приостановлена.
Он также отметил, что необходимо запретить использование мобильных телефонов в школах:
«iPhone приводит к безнравственности. По этой причине нужно запретить телефоны iPhone. Смотрите, я сейчас разговариваю, а большинство присутствующих играют с телефонами».
1news.az