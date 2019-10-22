Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%

Число пользователей 4G от Nar, обеспечивающей территорию страны качественной и скоростной сетью, стремительно растет.

Таким образом, по сравнению с данными за предыдущий год количество активных клиентов 4G возросло на 85%, пройдя отметку в 875 тысяч человек. Благодаря высококачественным услугам мобильного Интернета, предоставленным установленными базовыми станциями, объем интернет-трафика увеличился на 67%. Увеличение внедрения 4G смартфонов, распространение станций с технологиями LTE и LTE-A, а также благодаря продуктам, созданным для удовлетворения спроса клиентов на интернет-услуги, привели к увеличению числа клиентов Nar 4G.

Благодаря расширению количества базовых станций Nar с технологией LTE не только в столице и регионах, но и в отдаленных селах количество пользователей 4G возросло в Баку - на 78%, а в регионах - на 101%. Так, число пользователей 4G, приходящихся на долю Баку, составило 67%, а на долю регионов - 33%. Мобильный оператор добился благополучной установки базовых станций с технологией LTE в 53 районах Азербайджана. Отметим, что на данный момент сеть 4G от Nar охватывает 91,5% населения страны.

С подробной информацией о сети мобильного оператора можно ознакомиться на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка Nar была выбрана символом, объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. Nar первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети, проведенного в 2017 году, сеть Nar добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.

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