«Храним невинность, затем «обмениваем» наши тела на финансовую защиту от мужа. Если это не «бытовая проституция», то что?»

Наше интервью с Саялы Бахар просмотрело более 100 000 человек. Среди них были те, кто оставлял положительные комментарии, восхищался смелостью и решительностью юной писательницы. Были и те, кто возмущался, с пеной у рта высказывая свое недовольство.

Спустя пару дней, связавшись со мной, Саялы рассказала, что ей стало поступать большое количество оскорблений и угроз. Прискорбнее всего то, что автором половины этих писем были сами женщины.

Конечно, как автору нашумевшей статьи, мне сразу присвоили титул нимфоманки, а особо изощренные делились своими эротическими фантазиями, в которых они яро сажали меня на «серебряный кол», закидывая сочными помидорами и наслаждаясь этим зрелищем, почесывая свой… энтузиазм.

И если мне подобные отзывы поднимали настроение и разбавляли всю серость будних дней, то Саялы захотела высказаться и расставить все точки над «i»:

- Я не могу сказать, что считаю себя жертвой сложившейся ситуации… - с легкой и с совершенно спокойной улыбкой начала она. – Знаешь, это было весьма ожидаемо…

Странно то, что больше всего нашей статьей возмущались мужчины, живущие не здесь, а за пределами Азербайджана. По моим наблюдениям, в основном это были люди, проживающие в России. Мне прислали скрин, показав, что моим профилем поделились в какой-то группе азербайджанцев, проживающих в других странах. Я, конечно, понимаю, что у этих людей очень остро стоит вопрос культурной идентификации. Но ведь культура – это не про унижение женщин, не про лишение свободы и не про женскую эксплуатацию.

Когда в ответ на приходящие угрозы я писала, что обращусь в городскую полицию, ибо по угрозам есть целая статья, то они почему-то сразу исчезали с поля зрения (улыбается).

Комментарии наших женщин – это отдельная история. Мне писали, что «равноправие это плохо», а феминизм и вовсе зло. Темой гендерного равноправия возмущались, казалось бы, независимые женщины, что очень забавно. Женщины, которые носят брюки, водят машины, открывают бизнес, не скрывают свое тело, получают образование и строят карьеру. Но ведь если бы не равноправие, они не могли бы пользоваться всеми «благами» цивилизации, нет?

«Ты сама напросилась, каково тебе теперь?»

У обвинений есть два типа. Slut Shaming – это когда женщину называют шлюхой. А второй Victim Blaming – обвинять «жертву» в том, что она сама виновата, обвинять «слабого» в том, что он «слаб». Меня обвиняли в том, что я сама напросилась, что я виновата во всех поступающих угрозах и оскорблениях. Меня называли «позором нации», но я не понимаю, чем ее позорю? Нас позорит то, что почти во всех народах женщины могут свободно заниматься сексом, а мы нет? Эксплуатация образа невинности, женской нравственности и морали – это сильный инструмент в руках мужчин. Потому что женщиной, которая не знает о своей свободе, очень легко управлять. Ее легко использовать для своих целей, своего удобства. «Ты должна родить детей, должна выйти замуж, должна, должна…» - это так прискорбно.

«Ты сеешь разврат!»

В своих словах я ни к чему никого не призывала. Не призывала бросить привычный уклад жизни, я просто рассказывала о своих наблюдениях, основанных на общении с женщинами, на своих личных исследованиях. Я не говорю, что давайте «встанем и пойдем заниматься сексом», я говорю о сексуальном образовании и свободе. О том, что если бы эта тема не была под таким запретом, не было бы никаких проблем, с этим связанных. Не понимаю, почему вокруг темы секса разводят столько грязи?

«Если тебе здесь так не нравится, то почему ты не уезжаешь из страны?»

Мне постоянно писали о том, что мне следует отсюда уехать. Я люблю Азербайджан и еще ни разу не сказала, что хочу покинуть эту страну. Я выбрала жить здесь и остаться, даже после своего приезда из Америки. Мужчины не понимают, что наша сексуальная свобода, прежде всего, была бы «выгодна» им самим. По статистике, гименопластика вторая по популярности в Азербайджане. Женщины всячески пытаются скрыть свой сексуальный опыт, используют различные альтернативные методы для сохранения своей девственной плевы, идут на обман и лгут своим мужчинам от страха. Во всей этой ситуации пострадавшей стороной становимся не мы, а вы, мужчины. Но мужчины этого не понимают, они не хотят смотреть глубже. Я думаю, что вся эта ситуация рано или поздно изменится в лучшую сторону.

«Из-за таких людей, как ты, у нас убивают женщин на улицах»

В западных культурах, если человек пытается изменить что-то к лучшему, ему если и не аплодируют, то хотя бы не мешают. А тут меня обвиняют в том, чего я не делала и к чему вообще не имею никакого отношения. Это бред, никак иначе. Кто-то считает мою откровенность смелостью, а кто-то просто обесценивает то, что делает другой человек. Это очень разрушительная позиция, и к развитию она никак не приведет. Очень легко обвинить кого-то невиновного в погрешностях и ошибках других. Поколение, пришедшее после нас, тоже будет сталкиваться с нашими проблемами, потому что мы не предприняли никаких мер в свое время. Спрятаться в «домике» и быть уверенным в том, что вас эта тема не коснется – неправильная позиция.

«Лучше бы ты детям из детских домов помогала, занялась бы чем-то полезным!»

Я веду свой блог с 19 лет, пишу статьи о культуре, различные обзоры интересных книг, фильмов, рассказываю про свое поступление в МГУ, пишу про образование. Среди моих подписчиков есть немало людей из других стран, я рассказываю о нашей культуре, наших талантливых художниках и поэтах. А мои книги вообще не имеют особого сексуального подтекста, я пишу о проблемах нашей молодежи, минусах бесцельной жизни.

На 8 Марта я сняла социальную рекламу, посвященную образованию девочек. Она набрала 57 000 просмотров. Разумеется, ролик на столь важную тему не вызвал такого резонанса, как интервью о сексуальной свободе. И это не моя проблема, что всех так привлекают сексуальные темы. Лучше ищите причину в себе (улыбается).

Мы кстати решили запустить кампанию в поддержку женщин, страдающих от домашнего насилия. Идея проекта пришла к нам вместе с одной талантливой художницей. Мы будем заниматься продажей товаров, выручка с которой пойдет в поддержку нашего проекта. И всегда открыты к сотрудничеству! (улыбается)

«Женщина, занимающаяся сексом, грязная шлюха и проститутка!»

Что такое проституция? Это, грубо говоря, обмен своего тела на что-то. В основном на деньги и материальные услуги. Но если мы говорим о хранении девственности до брака… А выходить замуж – это что? Принимать от мужа социальный статус, материальные блага, финансовую защиту… Получается, что женщины обменивают свое невинное чистое и нетронутое тело на привилегии, которые им дает брак? Но разве это не является своего рода «бытовой проституцией»? Женщина, которая занимается сексом ради своих потребностей и по собственному желанию не является проституткой. Она делает это для себя. Знаете, это довольно странная подмена понятий. Когда женщина занимается сексом для своего удовольствия, то она почему-то автоматически становится шлюхой, а женщина, которая обменивает свое тело и хранит невинность ради мужа и привилегий от него, приличная женщина.

Я ни в коем случае никого не обвиняю, ни к чему не принуждаю и уж, тем более, не вешаю ярлыков. Но сексуальная свобода – это не про проституцию. И прежде чем обвинять меня в чем-то, было бы правильнее взглянуть на этот вопрос чуть глубже, изучить его и уже потом делать какие-то выводы.

И.Нармин