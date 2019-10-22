Покоривший Россию азербайджанский певец Jony: «Слова родителей для меня закон» - ФОТО – ВИДЕО

Добившийся невероятной популярности в России азербайджанский певец Jony (Джахид Гусейнли) стал участником YouTube проекта «вМесте», в интервью которому рассказал о семье, творчестве и личной жизни.

«Проект «вМесте» поможет тебе познакомиться ближе с теми, кто пережил твое сегодня, и смог найти выход, обрести себя и стать тем, кого ты уважаешь. Здесь не место фальши, понтам и пустым разговорам. вМесте - это территория правды» - именно так позиционирует себя проект, очередным героем которого стал певец Jony.

«Я родился в Баку, когда мне было 4 года, мы переехали в Москву – смутно помню те времена, так как был очень маленьким. Нас в семье четверо – папа, мама и брат, который на 4 года старше меня», - рассказывает Jony, подчеркивая, что не знал русского языка, когда его принимали в первый класс московской школы.

«Передо мной стояла задача выучить русский язык за три месяца, иначе я был бы отчислен – и я выучил на том уровне, чтобы понимать школьные предметы. В школьный период я был зажатый, но до поры до времени – даже на перемены не выходил, так как считал, что я пришел в школу учиться», - отмечает Jony, подчеркивая, что в школе изначально у него не было друзей из-за проблем со знанием русского языка, но при этом никогда не было врагов.

«Школа для меня это нечто особенное, в котором я всегда видел только хорошее, так же и сейчас вижу только хорошее. В плохом мне помогает разобраться окружение, говоря «этот человек тебя использует», - продолжает певец, подчеркивая, что в его жизни никогда не было предательства, так как он подобного не допускал и всегда тщательно выбирал друзей и людей в своем окружении.

Jony очень ценит уединение: «Ушел в себя, не скоро появлюсь – это про меня. Я часто запирался, никуда не выходил, особенно когда работал над музыкальным материалом. Естественно мое уединение никак не сказывалось на отношениях с родителями – для мамы моя дверь всегда открыта. Для того чтобы написать музыку, мне нужно побыть одному».

Говоря о вдохновении, Jony отмечает, что черпал его на городских улицах - гуляя по центру Москвы, обращал внимание на все – счастливых и грустных людей, нуждающихся, вдавался в мельчайшие подробности.

«Мужик должен выглядеть как мужик» - этому с раннего детства меня научили родители. Не глаза, нос и т.д. украшают мужчину, а его поступки и слова, за которые он отвечает. Для меня главное выглядеть опрятно, но вдаваться во внешность, нет, такого не было – по поводу внешнего вида я никогда не парился», - рассуждает артист о своей внешности.

Говоря о своем характере, певец отмечает, что он застенчивый и стеснительный и лишь раз в жизни сам подошел к девушке, которая ему понравилась: «Состояние влюбленности оно может быть на миг, а может быть надолго. Могу влюбиться в родинку, ключицу, улыбку, голос, но это не значит, что я захочу провести с ней всю жизнь».

Говоря о музыке, Jony подчеркивает, что в 6 лет на уроке музыки запел впервые, а в 14 лет понял, что именно с музыкой в дальнейшем свяжет свою жизнь, но родители его переубедили, и он стал работать в компании отца: «У меня не было желания полностью отдаться бизнесу, я понимал, что не рожден для этого, а рожден для творчества, но сделал все, чтобы угодить родителям – их слово для меня закон и это нормально. Работая с отцом, я считал, что делаю все правильно на тот момент, и ни о чем не жалел».

Параллельно с работой в компании отца Jony занимался музыкой, которая сегодня стала неотъемлемой частью его жизни: «Я не останавливался – если очень захотеть, то можно на все найти время».

«Наркотиков в моей жизни не было – тут сказалось и мое воспитание, и мое окружение. Сигареты пробовал, но никогда не подсиживался на них – отец у меня не курящий. Что касается алкоголя, то в пределах разумного – по праздникам выпиваю и с отцом», - рассказывает Jony.

«Если сердце к чему-то расположено, и ты чувствуешь, что именно этим ты должен заниматься, то по любому придет время, и ты добьешься этого. Если ты сейчас не стал врачом, музыкантом или бизнесменом, но ты этого хочешь, то значит, тебя жизнь готовит к этому, и нужно проделать путь, чтобы прийти к этому. Ищите себя. Прислушивайтесь, вдохновляйтесь, смотрите, что делают другие. Верьте в свои мечты, верьте в свои цели, верьте в себя. Я верю, что у каждого в этой жизни все получится, рано или поздно – это просто вопрос времени», - таким посылом Jony подытоживает интервью проекту «вМесте».

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В.Ф, Г.Р.