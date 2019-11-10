Президент Ильхам Алиев разместил публикацию в Facebook по случаю Дня Конституции – ФОТО

Президент Ильхам Алиев на своей официальной странице в Facebook разместил публикацию по случаю 12 ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.

Конституция, разработанная под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и принятая в 1995 году путем всенародного голосования, является первой Конституцией независимого Азербайджана.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости возникла необходимость в подготовке новой Конституции. В целом, это - четвертая по счету Конституция в истории Азербайджана. Первая Конституция Азербайджана была принята в советский период, 19 мая 1921 года, а новая редакция Конституции Азербайджанской ССР, соответствующая Конституции СССР - 14 марта 1925 года. Принятая 21 апреля 1978 года Конституция, как и прежние, соответствовала Конституции СССР.

Инициатором разработки Конституции независимого Азербайджана выступил общенациональный лидер Гейдар Алиев. В мае 1995 года под председательством великого лидера была сформирована конституционная комиссия, проект подготовленной Конституции вынесен на всенародное обсуждение. 12 ноября 1995 года по результатам всенародного референдума была принята первая Конституция независимого Азербайджана, а 27 ноября Основной закон страны вступил в силу.

Принятие Конституции стало одним из важнейших событий в истории независимого Азербайджана.

Референдумом, проведенным 26 сентября 2016 года по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в 29 статей Конституции было внесено 41 дополнение и изменение. Охватывая различные сферы, эти дополнения и изменения направлены на усовершенствование работы высшей государственной власти, органов судебной власти и муниципалитетов, более эффективное обеспечение прав и свобод человека, повышение ответственности государства и муниципалитетов в защите прав и свобод.

Таким образом, Конституция Азербайджанской Республики, еще более совершенствуясь, была приведена в соответствие с требованиями нового периода.

1news.az