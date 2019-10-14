Церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым - ФОТО

14 октября прошла церемония прощания с заведующим кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета, академиком Васимом Мамедалиевым.

Как сообщает Азертадж, в церемонии прощания принимают участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деятели науки и культуры, представители интеллигенции и общественности.

Гроб с телом покойного был установлен на постаменте в траурно украшенном большом актовом зале Бакинского государственного университета.

Перед гробом ученого были поставлены венки от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Вокруг гроба были поставлены венки от имени правительственных организаций и различных коллективов.

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев рассказал о заслугах академика Васима Мамедалиева в азербайджанской науке.

В.Мамедалиев родился в 1942 году в Баку в семье врачей. В 1964 году он с дипломом отличия окончил факультет востоковедения БГУ. В 1964-1967 годах поступил в очную аспирантуру по семитским языкам Азербайджанского университета языков, был командирован в Тбилиси и окончил аспирантуру под руководством всемирно известного ученого-востоковеда, академика Г.В.Церетели. В 1968 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительно-типологический анализ временных форм глагола в современном арабском, азербайджанском языках и багдадском диалекте», а в 1974 году – докторскую диссертацию на тему «Временные, личные и видовые категории глагола современного арабского литературного языка». Он стал самым молодым доктором наук в СССР в этой области.

В 1978 году он получил ученое звание профессора, в 2001 году был избран членом-корреспондентом, а в 2007 году – действительным членом НАНА.

Академик Васим Мамедалиев посвятил всю свою жизнь обогащению нравственности нашего народа. Он был одним из инициаторов дела по пропаганде изучения исламской религии в Азербайджане на научных основах. Научные поиски ученого были широко использованы в области арабского языковедения и общего языкознания, исламоведении, арабо-азербайджанских литературно-культурных связях и др. Ученый-востоковед впервые исследовал арабские грамматические школы в системном порядке, на высоком уровне изучил теоретические и методологические принципы, на которых основывались известные багдадские, андалусские, басринские, куфинские, египетские грамматики. Используя ряд древних арабских источников, наблюдая за главными путями развития арабской науки языкознания, ученый в сравнительной форме прокомментировал учения этих важных грамматических школ. В.Мамедалиев в своем фундаментальном труде «Арабское языкознание» впервые использовал фразу «Азербайджанская школа арабского языкознания» и доказал, что традиции языкознания в Азербайджане обладают многовековой историей.

Ученый-востоковед был действительным членом Иракской академии наук, Академии исламских наук и арабской филологии Сирии, Академии исламских прав Организации исламского сотрудничества.

Он является автором сотен научных трудов, посвященных арабскому языкознанию и различным проблемам литературоведения, а также Исламу, шариату, музыке и литературе, в том числе, 41 книги, которыми пользуются востоковеды всего мира.

За большие заслуги перед наукой и народом, ученый был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки» и Президентской пенсии, был награжден орденами «Шохрат» и «Шараф».

В 1991 году видный ученый В.Мамедалиев вместе с академиком З.Буниятовым перевел на азербайджанский язык священную книгу мусульман - Коран.

Он имеет большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров. Под руководством ученого было подготовлено 40 докторов философии, 5 докторов наук.

Светлая память о прожившем славную жизнь Васиме Мамедалиеве будет вечно жить в сердцах всех, кто его знал.

1news.az

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