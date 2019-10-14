Мехрибан Алиева об академике Васиме Мамедалиеве: «Человек высочайшего интеллекта и редких душевных качеств»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию, посвященную покойному академику Васиму Мамедалиеву.

«Ушел из жизни ученый-востоковед с мировым именем, один из переводчиков священной книги мусульман — Гурани-Керим — на азербайджанский язык, заслуженный деятель науки, академик Васим Мамедалиев. Человек высочайшего интеллекта и редких душевных качеств, Васим муаллим обладал непререкаемым авторитетом в научном мире. Ему принадлежат исключительные заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане. Крупный ученый-исследователь и талантливый педагог, Васим Мамедалиев был продолжателем многовековых традиций азербайджанской науки. Уход из жизни академика Васима Мамедалиева — огромная потеря для всех нас. Светлая память о великом ученом останется с нами навсегда. Аллах рехмет элесин», - написала Мехрибан Алиева.

Публикация сопровождается фотографией с торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева, состоявшейся 10 мая 2017 года. В ходе церемонии президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева за поддержку проектов Фонда, представляющих значение в формировании нового поколения, как совершенных людей, активное участие в пропаганде в средствах массовой информации общечеловеческих ценностей вручила международную премию «Золотая чинара» действительному члену Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена «Шохрат», ученому-востоковеду Васиму Мамедалиеву.

1news.az