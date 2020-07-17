«Все для Родины!» В Вашингтоне прошла акция протеста против армянской агрессии – ФОТО - ВИДЕО 

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Азербайджанцы Вашингтона организовали акцию протеста против агрессии Армении, оккупации этой страной территорий Азербайджана и последней провокации армянских подразделений на Товузском направлении государственной границы.

Представитель азербайджанской диаспоры США Панах Ибрагимов разместил на своей странице в Facebook видео акции. На кадрах видно, как караван автомобилей, молодые люди с флагами Азербайджана, Турции, плакатами, фотографиями шехидов под звуки патриотичных песен, победных маршей шествуют по улицам города, скандируя лозунги: «Да здравствует Азербайджан!», «Карабах принадлежит Азербайджану!», «Все для Родины!», «Шехиды бессмертны, Родина – неделима!»

По словам Панаха Ибрагимова, безопасность участников шествия обеспечивается столичной полицией. Он отметил, что акция была проведена возле здания посольства Армении в Вашингтоне.

«Затем мы подошли к посольству Турции, чтобы выразить признательность братской стране за поддержку Азербайджана», - сказал он.

После этого участники шествия направились к посольству Азербайджана, где к ним вышел глава дипмиссии Элин Сулейманов. «Хочу поблагодарить вас. Вы провели грандиозную акцию. Сегодня голос Азербайджана разносится по всему миру. Мы гордимся такими патриотичными, отважными соотечественниками. Спасибо, что вы – с Азербайджаном, что не забываете Родину», - сказал Элин Сулейманов.

Ф.Багирова