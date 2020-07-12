Вагиф Даргяхлы: «Попытки подразделений ВС Армении захватить позиции Азербайджанской армии были решительно пресечены»

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Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы выразил отношение к распространённым в армянских СМИ сообщениям о том, что якобы воинские подразделения вражеской страны захватили позиции Азербайджанской армии.

«Попытки подразделений вооруженных сил Армении захватить позиции Азербайджанской армии были решительно пресечены, и никакой потери территории не произошло. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск», - сказал он.

Эльшан Рустамов

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