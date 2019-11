Фархад Фарзалиев: «Только провокация способна задеть нерв у социума» - ФОТО - ВИДЕО

«А ты знаешь, что в мастерских Yarat есть много интересных художников? Например, Фархад Фарзалиев…» - поделилась со мной подруга за чашечкой чая.

После ее рассказа о талантливом артисте, чьи проекты носят социальный подтекст и революционный характер, недолго думая я отправилась в Yarat Studios. Заметив высокую фигуру на балконе, подошла к домофону и позвонила. «У вас очень милый пакетик», - раздался приятный голос по ту сторону трубки. В его мастерской много всякой аппаратуры, бесконечное количество длинных шнуров и необычных деталей. А на каждой из полок лежали тигры: большие и разноцветные. Во время беседы я все время ловила себя на мысли, насколько у моего собеседника теплая аура, по-детски звонкий смех и необычный цвет глаз, оттенок которых я так и не смогла разгадать.

«Я, кажется, знаю ваше призвание, – заявил Фархад по окончании нашей беседы. – Вам нравится смущать художников».

- Интердисциплинарный художник – это тот, кто работает с несколькими медиа одновременно. Есть скульпторы, есть живописцы, фотографы, артисты, работающие с видео и звуком, а есть те, которые занимаются всем и сразу, без рамок (улыбается). Что касается меня - я всегда выбирал между трех профессий: искусство, врачевание и медиа-программирование. Еще в школьные годы я любил урок биологии, шел впереди программы, готовил доклады, даже думал податься в медицину, но в 11-м классе родители отговорили меня от этой затеи. Как-никак, учиться целых 12 лет. Я ушел в искусство и ни разу не пожалел о своем выборе. Я вообще в этой жизни ни о чем не жалею.

«Моя любовь к музыке зародилась в далеком 96-м году, когда я впервые увидел клип группы The Prodigy…»

Мне буквально снесло крышу! (улыбается) Это был клип на песню Breathe. Мама купила мне несколько кассет этой группы, я начал работать над различными комбиляциями: записывал радио, делал нарезки. В 2002 году я узнал о программе Dance eJay 2: Techno Edition, сидел на иностранных форумах, на которых люди обменивались музыкой. А потом меня “подсадили” на Ableton Livе.

«Я - абсолютный продукт своей семьи»

Многие мои друзья, которые имеют схожий род деятельности, часто сталкиваются с непониманием со стороны своей семьи. Мой отец - художник, а мама работает в сфере культуры. Родители поддерживали меня с самого детства, мы – три единомышленника, у нас и очень теплые семейные и профессиональные отношения.

«В чем моя личная провокация? Думаю, в том, что я живу в Азербайджане и занимаюсь, чем хочу»

Некоторые люди говорят, что, находясь в Азербайджане, нельзя заниматься альтернативным искусством. Своим нахождением тут я доказываю обратное.

Вообще провокация – это всегда хорошо, она приводит к диалогу, как некий социальный эксперимент. У нас не хватает провокационных составляющих в искусстве, а ведь только провокация способна задеть нерв у социума и вызвать обратную реакцию.

«Считаю, что азербайджанцы должны поближе ознакомиться со своей собственной культурой»

Потому что у нас очень поверхностные знания. Я провожу всевозможные исследования 24 часа в сутки, ведь культура – основа общества.

Это, знаешь, как если бы человек, который любит готовить, зашел бы в магазин с огромным выбором невероятного количества продуктов. Они есть, но их почему-то никто не берет, а все покупатели приходят лишь за сигаретами, водичкой и не заходят в глубь «маркета». Понимаешь? (улыбается)

Мы будто до сих пор себя не приняли до конца и не осознали, кто мы есть на самом деле. Возможно, это связано с тем, что наша страна перетерпела множество изменений, и не было единого вектора развития. В нашей культуре скрыто много всего фантастического. Меня греет мысль о том, что в будущем мы ответим на все внутренние вопросы, и мир будет больше знать об Азербайджане, как и сам Азербайджан о мире.

«Художник – это летописец»

Перед каждым артистом стоит задача выразить в своем творчестве все то, что сейчас происходит. Художники, как некие историки и летописцы своей эпохи –по работам артиста можно вычислить, в какой эпохе он жил.

«Я считаю, что творческий человек должен быть голоден на восприятие»

Фраза «Художник должен быть голодным» - метафорическое выражение, в котором говорится не про то, что художник должен сидеть на мизерной зарплате и питаться только макаронами, а про голод восприятия. Концерты, выставки, театр – художник должен быть голоден. Постоянное поглощение новой информации. Но если мы говорим про материальное, то художник должен быть очень обеспеченным, потому что заниматься искусством – это очень-очень дорого.

«История любви к Сядяряк? (улыбается) Знаете, можно уйти из Сядяряка, но Сядяряк никогда из тебя не выйдет»

Сядяряк – это отправной пункт для любой азербайджанской выставки, там можно найти абсолютно все необходимое. Помню, как-то жарким выходным днем, когда я не спал всю ночь и находился в полусонном трансовом состоянии, мы с моим другом готовились к очередному проекту и отправились в Сядяряк. Прогуливаясь по рядам, я чувствовал, будто нахожусь в каком-то храме. Придя в Сядяряк, ты всегда чувствуешь себя уютно: к тебе прекрасно относятся, потому что ты – потенциальный покупатель.

Истинное призвание нашего народа, в котором нам нет равных, – это торговля. А там ей пропитан каждый уголок.

Мой близкий друг, Самир Салахов, любит шутить, что «Сядяряк – это гробница Джефа Кунса»… (прим. - Джефф Кунс (англ. Jeff Koons) — американский художник. Известен своим пристрастием к китчу) (улыбается)

«На работы, представленные в рамках выставки I am Your Only Tiger, меня вдохновила женщина в леопардовом платье»

Я встретил ее, стоя с другом в очереди в ASAN xidmət. О, та женщина была прекрасной! (улыбается) Будто вышедшая из Нарнии, она стояла как сказочная королева, героиня индийского сказания… В роскошном леопардовом платье, которое потом я чисто случайно нашел и использовал для своей выставки I аm Your Only Tiger. До сих пор помню звук ее каблуков «тык – тык – тык…» (смеется)

«Проект Vertigo, представленный на Венецианской биеннале в этом году – незабываемый опыт»

Это был однодневный перформанс, аудиоинсталляция. К нам пришла женщина с маленьким сыном лет 10-11. После услышанного, мальчик начал описывать свои впечатления от инсталляции, и это было настолько поэтично и искренне, что его восторг – самое крутое, что я слышал за последнее время.

Turandokht: Venice Biennale Pre-Opening Edition / 2019 from TransitoryWhite on Vimeo.

«Мне всегда нравится либо мой самый последний проект, либо что-то ультрапозабытое»

Это очень непостоянный фактор. Бывает, смотришь на старые фотографии со своими работами или слушаешь музыку, записанную 10 лет назад, и думаешь «Вау!» Это странно, но понятие «странно» для меня ровняется с «интересным». Слишком понятное автоматически становится скучным, а если присутствует момент недосказанности, то это привлекает. Важно, чтобы сохранялась эта «пярдашечка», понимаете? (улыбается)

«Мое главное требование к себе – не стоять на месте»

И не слишком уходить в коммерцию, не скатываться в банальщину. Все то, что я делаю, исходит от собственного любопытства и желания создать что-то новое. Соответственно, главным страхом для меня является не успеть сделать все, что есть в планах. Для меня нет ничего важнее свободы и самореализации, и прежде всего я мечтаю пропагандировать культуру Азербайджана.

«Для меня тонкая грань между внутренней распущенностью и эмоциональной свободой состоит в уровне культуры»

Чем больше в человеке понятия внутренней культуры, тем меньше лишнего он себе позволяет. Это как оковы и ментальное воспитание, принципы внутреннего кодекса. Можно «любить маму и мыть руки мылом», но при этом не бояться делать что-то, на что, возможно, не решаются другие.

«Моя жизнь – невероятное и увлекательное путешествие»

Я получаю безграничное удовольствие от постижения нового. Даже составил список всех уголков мира, в которых побывал (улыбается). На первом месте стоит Япония. Реакция от Японии была невероятная, я попал туда незапланированно, по сложившимся обстоятельствам. Сказать, что я был в восторге от всего увиденного – это не сказать ничего. Япония как другая планета с максимальным уровнем комфорта, непревзойденным вкусом и присущим ей рационализмом. Всем советую побывать в Токио, хотя бы на пару дней. На втором – Москва. Фантастический город с людьми, которые действительно болеют тем, чем они заняты. Мне очень нравятся балканские страны, а также Германия, Австрия… И Грузия. Я всегда рад в ней оказаться, Грузия – вечный праздник души.

«Я люблю находиться в центре внимания»

Люблю широкую аудиторию: давать лекции, играть диджей-сеты для большой толпы. Стоять в зале и играть для 1000 слушателей – огромный поток энергообмена. Я понимаю, почему некоторые люди на пике своей карьеры начинают сходить с ума: пропускать все через себя неимоверно сложно.

«Мне нравятся научные обоснования жизни. Я – не фаталист»

Случайность – это некая закономерность. Человек оставляет много «точек» на графике своей жизни, увлекаясь или занимаясь чем-то определенным. Из этих точек выходят линии, и если где-то существует нечто похожее, то рано или поздно линии пересекаются. Чем больше схожих точек, тем больше шанса, что вы пересечетесь.

«Вопрос о возможности клонирования и продолжения рода – потрясающая тема»

Недавно наткнулся на интересное обсуждение в Интернете: если бы у вас был выбор: зачать ребенка или клонировать себя, что бы вы выбрали? Клон не сможет быть полностью таким же, как и ты. Он будет равен тебе биологически, но я не верю в генетику в плане сознания. Сознание формируется из-за множества деталей и не зависит от генетического фактора. Встретиться со своим диологическим двойником было бы очень интересно, по крайней мере, изобразительно.

«Последняя услышанная фраза, которая мне запомнилась?»

«Лучше быть одним из пингвинов на пингвиньем острове, чем самым красивым пингвином в кемеровском зоопарке» (улыбается).

«Если бы я организовал званный ужин, то пригласил бы за стол…»

Насими! (улыбается) Было бы интересно не только пообщаться с ним, но и увидеть, как он выглядит. А еще Гейдара Алиева и… Банин. У меня есть к ним ряд вопросов. Вообще, мне всегда хотелось иметь кнопку, которая останавливала бы время. Это ведь очень круто: ты можешь зайти в любую квартиру, посетить любое секретное помещение. Увидеть все, что скрыто у кого-то под одеждой в конце концов (улыбается).

«Планы на ближайшее будущее?..»

У меня есть музыкальный Geschenk Recordings. Мы собираемся выпускать серию переиздания шедевров азербайджанской музыки. Я открыл музыкальную резиденцию, и раз в месяц к нам будут приезжать музыканты из разных стран, стараться экспериментировать с азербайджанской музыкой, с контекстом. Записать мини-альбом всего за 10 дней, который сразу же будет выпущен. Я думаю, это будет круто (улыбается).

«Вы спрашиваете, в чем кайф быть Фархадом Фарзалиевым?»

В том, чтобы делать то, что другие стесняются делать. (улыбается)

И.Нармин