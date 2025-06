Ceyhun Bayramov Keniyanın Baş naziri ilə görüşüb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Keniyanın Baş naziri, eyni zamanda xarici və diaspora işləri naziri Musalia Mudavadi arasında görüş keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" hesabında məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, tərəflər iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran geniş spektrli ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparmaq üçün təkbətək görüşür.

Foreign Ministers @Bayramov_Jeyhun of the Republic of #Azerbaijan and @MusaliaMudavadi, EGH of the Republic of Kenya have started their tête-à-tête meeting to exchange views on a wide range of bilateral and multilateral matters of mutual interest. pic.twitter.com/KD3UEmiCgm — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 3, 2025