 Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Qafar Ağayev17:48 - Bu gün
Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Xəzər dənizinin sahilini çirkləndirən 14 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakının Qaradağ, Xətai, Xəzər və Binəqədi, respublikanın Xaçmaz rayonlarında sahilboyu ərazilərdə aparılan növbəti tədbirlər zamanı məişət tullantılarının təyin olunmuş yerlərdən kənara atılması, içməli məişət, texniki və tullantı sularının kənara təyinatsız axıdılması və qadağan edilmiş yerlərdə tütün çəkilməsi halları aşkar edilib.

Tədbirlər çərçivəsində məişət tullantılarını tutumlardan (urnalardan) kənar yerlərə atan 10, içməli məişət, texniki və tullantı sularını kənara təyinatsız axıdan 3 və qadağan olunmuş yerdə tütün çəkən 1 nəfər olmaqla ümumilikdə 14 şəxs barəsində polis əməkdaşları tərəfindən qanunamüvafiq tədbir görülüb.

Paylaş:
41

Aktual

Müsahibə

Günahı təcavüz edən 64 yaşlı kişidə yox, 4 yaşlı uşaqda görənlər... - “Əməlli-başlı faciədir” – ŞƏRH

Cəmiyyət

Bakıda Mərkəzi Parka daha 21 hektar ərazi əlavə olunacaq, böyük süni göl yaradılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Dünya

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

ADY və Gürcüstan Dəmir Yolları əməkdaşlığı genişləndirir: BTQ-nin inkişafı ön planda

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

“Bakcell” və “Uber” tərəfdaşlığı genişlənir

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO

Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs saxlanılıb

5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsində ən çox qalib sayı ilə fərqlənən Kapital Bank liderlər yetişdirir

Son xəbərlər

Ali Məhkəmə Neftçalanın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:51

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 17:48

Günahı təcavüz edən 64 yaşlı kişidə yox, 4 yaşlı uşaqda görənlər... - “Əməlli-başlı faciədir” – ŞƏRH

Bu gün, 17:27

Masallıda meşə zolağı yanğından mühafizə olunub

Bu gün, 17:08

AFFA-da klub nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Bu gün, 16:45

ADY və Gürcüstan Dəmir Yolları əməkdaşlığı genişləndirir: BTQ-nin inkişafı ön planda

Bu gün, 16:43

Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar - FOTO

Bu gün, 16:32

İsti hava dalğası zəifləyəcək

Bu gün, 16:05

Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan milli kulinariya ənənələri nümayiş olunub

Bu gün, 15:57

Bakıda Mərkəzi Parka daha 21 hektar ərazi əlavə olunacaq, böyük süni göl yaradılacaq

Bu gün, 15:43

Agentlik indiyə qədər I sinfə qəbul edilən uşaqların sayını açıqlayıb

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 15:07

BDU-da yeni ixtisas: Xüsusi pedaqogika

Bu gün, 14:49

Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

Bu gün, 14:02

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 13:53

Azərbaycanın milli irsi Türkmənistanda böyük maraqla qarşılandı - FOTO

Bu gün, 13:23

DYP-dən sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 13:03

41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:46

Bakı Metropoliteni iyul ayında 16 milyon sərnişinə xidmət göstərib

Bu gün, 12:27
Bütün xəbərlər