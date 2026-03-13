 Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir

Qafar Ağayev12:03 - Bu gün
Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir

"COP31-in artıq tətbiqə keçilən, qərarların sahədə birbaşa izlənildiyi bir proses olmasını istəyirik".

1news.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişiklikləri naziri, COP31-in Prezidenti Murat Kurum XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində baş tutan "COP-u yaşatmaq uğrunda mübarizə" adlı panel sessiyada deyib.

M.Kurum çıxışında iki ölkə arasındakı qardaşlıq bağlarını və Azərbaycanın uğurunu vurğulayıb:

"Biz bu gün iki dövlət, tək millət olmaqdan qürur duyduğumuz Azərbaycanımızda olmaqdan şərəf duyuruq. Azərbaycanlı dostlarımız, qardaşlarımız COP29-da dünyanın gözləmədiyi böyük bir uğuru ortaya qoydular".

Nazir Türkiyənin iqlim layihələrindən bəhs edərkən "Sıfır Tullantı" təşəbbüsünün əhəmiyyətinə diqqət çəkib:

"COP31-də fəaliyyət gündəliyimizin əsas başlıqlarından biri 'Sıfır Tullantı' layihəmiz olacaq. Türkiyə Prezidentinin xanımı Əminə Ərdoğanın rəhbərliyi ilə artıq bir dünya markasına çevrilmiş bu layihəni bütün dünyaya yayacağıq. BMT nəzdində 'Sıfır Tullantı Günü' elan etdiyimiz layihələrimizi Antalyada geniş şəkildə tətbiq edəcəyik".

M.Kurumun sözlərinə görə, Türkiyə COP31-i "Gələcəyin COP-u" olaraq görür:

"COP prosesinin sadəcə müzakirə salonlarında qərar qəbul edilən bir platforma olmasını istəmirik. Bakıdan Belm şəhərinə qədər olan yolda əldə edilən nəticələr bizim üçün yol göstəricidir. 'Trayoka' dediyimiz keçmiş, gələcək və mövcud başkanlar arasında inamın və konkret nəticələrin gücləndirildiyi bir dönəmi yaşadacağıq. Vizyonumuz aydındır: Dialoq, Razılaşma və Fəaliyyət".

Paylaş:
137

Aktual

Cəmiyyət

Türkiyədə növbəti İran raketi zərərsizləşdirildi - RƏSMİ

Siyasət

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Orta Dəhlizin imkanlarını daha da genişləndirəcək

Siyasət

Muxtar Babayev: Hazıda dövlətlər təhlükəsizliyə diqqət ayırır, iqlim çağırışları geri planda qalır

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan beynəlxalq hüququn pozulmasının nəticələrini yaxşı bilir

Siyasət

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Orta Dəhlizin imkanlarını daha da genişləndirəcək

Ceyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisinin baş direktoru ilə görüşüb

Comart Otorbayev: Orta Dəhliz Çin və Avropa ticarətinin hərəkətverici qüvvəsidir

Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

XİN İranın Naxçıvana dron hücumundan sonra Azərbaycanla həmrəy olan ölkə və təşkilatlara təşəkkür edilib

Son xəbərlər

Türkiyədə növbəti İran raketi zərərsizləşdirildi - RƏSMİ

Bu gün, 14:07

Ötən il 64 nəfərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilib

Bu gün, 13:47

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Orta Dəhlizin imkanlarını daha da genişləndirəcək

Bu gün, 13:35

Gəncədə antik əşyalar oğurlanıb, saxlanılanlar var

Bu gün, 13:28

Ceyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisinin baş direktoru ilə görüşüb

Bu gün, 13:09

Comart Otorbayev: Orta Dəhliz Çin və Avropa ticarətinin hərəkətverici qüvvəsidir

Bu gün, 13:03

Deputatdan qanunsuz tikilən ev və obyektlərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı təklif

Bu gün, 12:47

Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib

Bu gün, 12:34

Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

Bu gün, 12:10

Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir

Bu gün, 12:03

Muxtar Babayev: Hazıda dövlətlər təhlükəsizliyə diqqət ayırır, iqlim çağırışları geri planda qalır

Bu gün, 11:47

Avtobus zolağında hərəkət edən “Ferrari” saxlanılıb

Bu gün, 11:36

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 10:53

Çin səfiri Azərbaycana təşəkkür etdi

Bu gün, 10:50

Nazir: Orta Dəhliz qlobal inteqrasiyanın hərəkətverici qüvvəsidir

Bu gün, 10:43

Kamaləddin Qafarov: Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu xeyli artıb

Bu gün, 10:35

Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları ötüb

Bu gün, 10:28

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan beynəlxalq hüququn pozulmasının nəticələrini yaxşı bilir

Bu gün, 10:24

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair birgə qrant müsabiqəsinin nəticələri bəlli olub

Bu gün, 10:12

Çinin xüsusi nümayəndəsi: Güc hələ haqlı olmaq demək deyil

Bu gün, 10:00
Bütün xəbərlər