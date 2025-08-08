 Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,4 % artaraq 2,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, o cümlədən son 1 ildə ölkənin yeyinti məhsullarının ixrac dəyəri 23,9 % artaraq 689 milyon ABŞ dolları olub. Bundan başqa, hesabat dövründə kimya sənayesi məhsullarının ixrac dəyəri 45,2 milyon ABŞ dolları və yaxud 30,4 %, şəkərin ixrac dəyəri 10,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 55,1 %, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri 8,6 milyon ABŞ dolları və yaxud 19,1 %, meyvə-tərəvəzin ixrac dəyəri 122,6 milyon ABŞ dolları və yaxud 31,9 %, pambıq ipliyin ixrac dəyəri 2,6 milyon ABŞ dolları və yaxud 18,2 %, çayın ixrac dəyəri isə 317 min ABŞ dolları və yaxud 8,8 % artıb.

İl ərzində aqrar məhsulların ixrac dəyəri 27,9 % artaraq 551,4 milyon ABŞ dolları, aqrar-sənaye məhsullarının ixrac dəyəri 7,3 % artaraq 178,8 milyon ABŞ dolları, bütövlükdə aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının birgə ixrac dəyəri isə 22,1 % artaraq 730,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Paylaş:
65

Aktual

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

Cəmiyyət

Azərbaycan Gürcüstanın suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini tam dəstəkləyir - XİN

Cəmiyyət

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Cəmiyyət

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

İqtisadiyyat

Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

Bakı Limanında konteyner dövriyyəsi rekord səviyyəyə çatıb

“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dollardan aşağı enib

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti enib

“Ai-95”in satışı dayandırılıb? - Rəsmi

Dünya bazarlarında neftin qiyməti 2 dollar azalıb

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

Bu gün, 19:21

"PAŞA Holding" 2025-ci ildə start verdiyi “Fərqindəlik” layihəsini uğurla davam etdirir

Bu gün, 18:45

Hökumə Əliyevanın doğum günü ilə əlaqədar Bakı aeroportunda bir dəqiqəlik sükut elan olunub - VİDEO

Bu gün, 18:03

Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb

Bu gün, 17:51

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

Bu gün, 17:38

1151 sürücü imtahanda uğur qazanıb

Bu gün, 17:31

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılır

Bu gün, 17:24

ADNSU-nun əlaçı tələbələri Balaxanıda “ADNSU-100” lövhəsinin açılışını ediblər - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakı-Qazax yolu təmir olunur - FOTO

Bu gün, 16:53

Azərbaycan Gürcüstanın suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini tam dəstəkləyir - XİN

Bu gün, 16:46

Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib - FOTO

Bu gün, 16:37

Bakı Limanında konteyner dövriyyəsi rekord səviyyəyə çatıb

Bu gün, 16:24

Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:04

Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:50

“Dərzi” və “Bərbər-vizajist-manikürçü” peşə ixtisasları üzrə bacarıqların qiymətləndirilməsi həyata keçirilib

Bu gün, 15:47

Kartofun içində təcridxanaya telefon keçirmək istədilər

Bu gün, 15:31

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:23

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri ilə Vaşinqtonda keçirəcəyi görüş dünyanın ən nüfuzlu mediasında

Bu gün, 15:18

AZAL rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

Bu gün, 15:06

52 ailə Ağdərənin Vəngli və Kolatağ kəndlərinə köçürüləcək

Bu gün, 14:59
Bütün xəbərlər