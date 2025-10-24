AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9733 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0876 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9733
|AUD
|1.1053
|BYN
|0.5594
|BGN
|1.0089
|AED
|0.4629
|KRW
|0.1182
|CZK
|0.0811
|CNY
|0.2386
|DKK
|0.2642
|GEL
|0.6249
|HKD
|0.2187
|INR
|0.0194
|GBP
|2.2645
|SEK
|0.1809
|CHF
|2.1354
|ILS
|0.5174
|CAD
|1.2133
|KWD
|5.5436
|KZT
|0.3161
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5058
|MDL
|0.0995
|NOK
|0.1702
|UZS
|0.014
|PKR
|0.6005
|PLN
|0.4664
|RON
|0.3881
|RUB
|2.0876
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3083
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3144
|TRY
|0.0404
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0406
|JPY
|1.1118
|NZD
|0.9771
|XAU
|6989.975
|XAG
|82.5619
|XPT
|2767.337
|XPD
|2435.344
