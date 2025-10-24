 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:06 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9733 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0876 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9733
AUD 1.1053
BYN 0.5594
BGN 1.0089
AED 0.4629
KRW 0.1182
CZK 0.0811
CNY 0.2386
DKK 0.2642
GEL 0.6249
HKD 0.2187
INR 0.0194
GBP 2.2645
SEK 0.1809
CHF 2.1354
ILS 0.5174
CAD 1.2133
KWD 5.5436
KZT 0.3161
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5058
MDL 0.0995
NOK 0.1702
UZS 0.014
PKR 0.6005
PLN 0.4664
RON 0.3881
RUB 2.0876
RSD 0.0168
SGD 1.3083
SAR 0.4533
xdr 2.3144
TRY 0.0404
TMT 0.4857
UAH 0.0406
JPY 1.1118
NZD 0.9771
XAU 6989.975
XAG 82.5619
XPT 2767.337
XPD 2435.344
Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

İqtisadiyyat

Qızıl və gümüşün qiyməti azalıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Gələn ildən sosial yardım nə qədər artacaq? - Deputat açıqladı

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Mərkəzi Bank uçot dərəcəsi və faiz dəhlizinin digər parametrlərini sabit saxlayıb

İstanbul-Ürgənc reysi ilə uçan təyyarə Bakıda təcili eniş edib

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4200 dollara düşüb

Son xəbərlər

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Bu gün, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Bu gün, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

Bu gün, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

Bu gün, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

Bu gün, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Bu gün, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Bu gün, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Bu gün, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:08

Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:55

“Sputnik Azərbaycan”ın həbsdə olan şef redaktoru ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 13:30

Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:06

Polis Akademiyasında interaktiv dərslər təşkil olunub

Bu gün, 12:53

Paytaxtın Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:43

Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:28

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:22

Nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib - FOTO

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər