 Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

Qafar Ağayev18:24 - 25 / 10 / 2025
Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

Türkiyənin şərqində yerləşən Erzincan şəhərindəki Binali Yıldırım Universitetində (EBYÜ) "Türk birliyi və Zəfər tarixi: Qarabağda 44 gün" adlı konfrans keçirilib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, professor Erdoğan Büyükkasap adına Mədəniyyət və Konqres Mərkəzində keçirilən konfransda Erzincan bələdiyyəsinin sədri Bekir Aksun, EBYÜ rektoru Akin Levent, Erzincan valisinin köməkçisi Nurullah Kaya, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri, universitetin müəllim heyəti və tələbələr iştirak ediblər.

İştirakçılar qarşısında çıxış edən professor Ali Kafkasyalı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin köklü səbəblərinə diqqət çəkib və Ermənistanın təcavüzünün nəticələrini təhlil edib. O, həmçinin Cənubi Qafqazın etnik xəritəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sistemli siyasətdən danışaraq, yerli Azərbaycan əhalisinin Qərbi Azərbaycandan deportasiya mərhələlərini nümunə göstərib.

Professorun sözlərinə görə, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın şanlı Zəfəri sayəsində regionda güc balansı dəyişib və bu da Bakının regional güc kimi mövqeyini möhkəmləndirib.

Kafkasyalı çıxışında Qafqaz bölgəsinin strateji əhəmiyyətini də vurğulayıb və Zəngəzur dəhlizinin tez bir zamanda açılmasının vacibliyini qeyd edib.

Konfrans iştirakçıları Azərbaycanın işğal altında olmuş torpaqlarının azad edilməsinin tarixi əhəmiyyətini və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının sarsılmaz olduğunu bir daha təsdiqləyiblər.

Paylaş:
128

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Rəsmi

İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

Sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə dələduzluqda şübhəli şəxs saxlanılıb

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Son xəbərlər

Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

25 / 10 / 2025, 18:24

Sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə dələduzluqda şübhəli şəxs saxlanılıb

25 / 10 / 2025, 17:34

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 10 / 2025, 17:12

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

25 / 10 / 2025, 16:48

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

25 / 10 / 2025, 16:35

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

25 / 10 / 2025, 16:23

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

25 / 10 / 2025, 16:22

“ABB Invest” ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!

25 / 10 / 2025, 15:48

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

25 / 10 / 2025, 14:22

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

25 / 10 / 2025, 14:11

Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı‑satqısını həyata keçirən dəstə üzvləri saxlanıb - VİDEO

25 / 10 / 2025, 13:51

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

25 / 10 / 2025, 13:34

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

25 / 10 / 2025, 13:12

Gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən sürücülər məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO

25 / 10 / 2025, 12:49

ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıb

25 / 10 / 2025, 12:24

Oktyabr ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

25 / 10 / 2025, 12:11

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

25 / 10 / 2025, 11:41

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

25 / 10 / 2025, 11:28

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Ramiz Qasımovun anım mərasimi keçirilib

25 / 10 / 2025, 11:24

Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir

25 / 10 / 2025, 11:16
Bütün xəbərlər