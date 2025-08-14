 Karyerasına 22 yaşında Balaxanı neftçiləri ilə fəhlə kimi başlayan nazir - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Karyerasına 22 yaşında Balaxanı neftçiləri ilə fəhlə kimi başlayan nazir - VİDEO

17:36 - Bu gün
Karyerasına 22 yaşında Balaxanı neftçiləri ilə fəhlə kimi başlayan nazir - VİDEO

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov tələbəlik illərindən sonra ilk işinin Balaxanı neft mədənlərində olduğunu bildirib. O, bu haqda ASAN TV-nin “Qeyri-rəsmi” proqramında tanınmış jurnalist Emin Musaviyə danışıb.

İxtisasca iqtisadçı olmasına baxmayaraq Fərid Qayıbov Balaxanıda ilk olaraq fəhlə kimi çalışmağa başlayıb.

“Mənə dedilər ki, işi başa düşmək üçün lap aşağı vəzifədən başlamalıyam”, deyən nazir Qayıbov 2001-ci ildə yarım il fəhlə kimi çalışdıqdan sonra digər vəzifəyə keçirilib.

Ümumilikdə, onun iş yolunun üç ili Sabunçuda Balaxanı neftçiləri ilə birgə keçib.

Qeyd edək ki, Abşeron yarımadasının ən iri və nadir neft-qaz yatağı “Balaxanı-Sabunçu-Ramana” da hasilat işləri aparan “Balakhani Operating Company LTD”-nin hazırkı işçi heyətinin 15%-ə yaxını gənclərdir.

Karyerasına 22 yaşında Balaxanı neftçiləri ilə fəhlə kimi başlayan nazir - VİDEO

