Yeni avtomobilini seç, kartla ödə və 5% geri al! - FOTO
“VOYAH” və “MHERO” avtomobil brendlərinin Azərbaycanda rəsmi təmsilçisi və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, nağdsız ödənişləri stimullaşdırmaq məqsədi ilə əməkdaşlığa başlayıb.
Belə ki, sözügedən bankın plastik kart sahibləri istənilən “VOYAH” və ya “MHERO” avtomobilini aldıqda 5% “cashback” qazanacaqlar.
Qeyd edək ki, premium sinfinə aid bu avtomobillərin Azərbaycanda rəsmi satışı “SCM Motors” şirkətinin, Çin avtomobil sənayesinin nəhəng qurucularından biri olan “Dongfeng Motor” korporasiyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.
Bütün standartlara cavab verən servis mərkəzinə sahib olan distributor avtomobillərə 8 il və ya 160 000 km-dək zəmanət verir.
Daha ətraflı məlumatı şirkətin rəsmi internet səhifəsindən (www.voyah.com.az) və ya sosial media hesablarından (@voyah.azerbaijan), eləcə də +994 55 535 77 77 əlaqə nömrəsi vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.
Reklam hüququnda