 Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Cəmiyyət

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

14:10 - Bu gün
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ixtisas seçimi bütün ix­ti­sas qrupları üzrə 2025‑ci il avqustun 11-dən 19 avqust saat 23:59-dək in­ter­­net vasitəsilə aparılır.

İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent müsabiqə şərtini ödədiyi ixtisas qrupuna (qruplarına), o cümlədən altqrupuna (altqruplarına) aid olan 15-dək ixtisasın kodunu qeyd edə bilər. İxtisas seçimi mərhələsində abituriyent qəbul olmaq istədiyi ixtisasların kodlarını “Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nə daxil edib təsdiq etməlidir. İmtahan verdiyi ixtisas qrupu (altqrupu) üzrə müsabiqə şərtini ödəyən abituriyent həmin qrup (altqrup) üzrə ixtisas seçmək hüququ əldə edir.

Abituriyent ixtisas seçərkən bu ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla təhsil almaq istədiyini qeyd etməlidir. Hər hansı bir ixtisas üzrə həm dövlət sifarişi, həm də ödənişli əsaslarla olan yerlərin müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyent həmin ixtisasın kodunu ərizəyə iki dəfə daxil etməli və birinin qarşısında dövlət sifarişi əsasında, digərinin qarşısında isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq istədiyini qeyd etməlidir. İxtisas kodlarını, onların sayını və ardıcıllığını abituriyent özü müəyyənləşdirir. İxtisasların siyahısı “Abituriyent” jurnalının 4 saylı buraxılışında verilib.

Dövlət hesabına ali təhsil almış abituriyentlər dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerləri seçə bilməzlər.

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, qüvvədə olan qanunvericilikdə və dövlətlərarası razılaşmalarda digər hallar nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerləri seçə bilməzlər.

Müsabiqə şərtləri barədə ixtisas seçimi haqqında elandan ətraflı məlumat ala bilərsiniz.

Subbakalavrların müsabiqədə iştirakı

Subbakalavrlar da ixtisas seçimində iştirak etmək üçün 2025‑ci il avqustun 11-dən 19 avqust saat 23:59-dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasların kodlarını “Elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nə daxil edib təsdiq etməlidirlər.

Subbakalavrlar yalnız orta ixtisas təhsili pilləsində və ya yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində təhsil aldıqları tədris dilinə və bitirdikləri ixtisasa uyğun olan ixtisasları seçə bilərlər.

İxtisasların uyğunluğu “Abituriyent” jurnalının “2025/2026-cı tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə qəbul üzrə subbakalavrların ixtisas seçimi elanı” adlı xüsusi buraxılışında təqdim olunan “Subbakalavrların ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu ilə bağlı ixtisas uyğunluğu cədvəli”ndə verilib.

Subbakalavr ixtisas seçərkən bu ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla təhsil almaq istədiyini qeyd etməlidir. Hər hansı bir ixtisas üzrə həm dövlət sifarişi, həm də ödənişli əsaslarla olan yerlərin müsabiqəsində iştirak etmək istəyən subbakalavr həmin ixtisasın kodunu ərizəyə iki dəfə daxil etməli və ayrılıqda bu ixtisas üzrə təhsilini dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla almaq istədiyini qeyd etməlidir. İxtisas kodlarını, onların sayını və ardıcıllığını subbakalavr özü müəyyənləşdirir.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları yalnız bu ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak edən və müvafiq müsabiqə şərtlərini ödəyən subbakalavrlar seçə bilərlər.

İxtisas seçimi başa çatdıqdan sonra ali təhsil müəssisələrinin ixtisaslarının qəbul planı və dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulununun proqnozu çərçivəsində (V ixtisas qrupunda qabiliyyət imtahanlarının nəticələri balla qiymətləndirilən ixtisaslar istisna olmaqla) əvvəlcə abituriyentlərin, bundan sonra isə subbaka­lavrların müsabiqə əsasında yerləşdirilməsi aparılır. Yerləşdirilmə elektron ixtisas seçimi ərizəsində qeyd olunan ixtisasların ardıcıllığı nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edək ki,müsabiqədə iştirak edənlər “Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nin doldurulma və təsdiq edilmə qaydası, müsabiqə şərtləri, ixtisas seçimi zamanı diqqət yetirilməli olan vacib məsələlər və s. haqqında ödənişsiz fəaliyyət göstərən “Abituriyent Məsləhət Mərkəzləri”nə müraciət edə bilərlər. Məsləhət mərkəzləri 9 ali təhsil müəssisəsində, Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələrinin yerləşdiyi şəhərlərdə, həmçinin müəyyən olunmuş tarixlər üzrə 50-dən çox bölgədə rayon təhsil sektorlarında fəaliyyət göstərirlər.

Abituriyent Məsləhət Mərkəzlərinin ünvanları (Bakı şəhəri və DİM-in regional bölmələri üzrə)

Rayon Təhsil Sektorları və məktəblərdə fəaliyyət göstərən Səyyar Məsləhət Mərkəzləri

***

09:29

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi bu gün başlayır.

1news.az xəbər verir ki, Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi bütün ixtisas qrupları üzrə 2025‑ci il avqustun 11-dən 19-dək olan müddətdə aparılacaq.

Qeyd edək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi II və III ixtisas qrupları üzrə 6 iyul 2025-ci il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsi 17 iyulda, I və IV ixtisas qrupları (o cümlədən III qrup üzrə DT və TC altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni) üzrə 13 iyul 2025-ci il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsi isə 24 iyulda elan edilib.

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edib

İordaniyanın Kralı İlham Əliyevə zəng edib

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

"Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin" - "Uşaqlığın son gecəsi"nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: "Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb" - FOTO - VİDEO

İxtisas seçimində diqqət olunmalı məqamlar – Seçimi abituriyent, valideyn, yoxsa ekspert etməlidir?

"Başqalarının yollarda düşdüyü faciələr ibrət deyil?" - Elşad Hacıyevdən qəzalarla bağlı təsirli paylaşım

Niyə özümüzü "azəri" olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Göyçayda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:17

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:10

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 13:44

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Bu gün, 13:38

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 13:35

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:32

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:14

Yenilənmiş Toyota Corolla Cross: Texnoloji praktikliyin zərif nümunəsi

Bu gün, 13:12

Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Ötən həftə 1504 ha ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 12:57

İordaniyanın Kralı İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:39

ADY: Rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikində dəyişikliklər edilib

Bu gün, 12:27

Şəmkirdə 2 qardaşı və daha bir nəfəri bıçaqlayan şəxs tutulub

Bu gün, 12:13

İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi azərbaycanlı saxlanılıb

Bu gün, 11:41

Azərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göstərəcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:27

"Azerbaijan" və "Ilham Aliyev" həştəqləri "X" sosial şəbəkəsinin trendində!

Bu gün, 11:23

Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 11:21

Təhlükəli manevrlər edən "KamAZ" sürücüsü həbs olunub

Bu gün, 11:15
