 Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Qafar Ağayev14:58 - Bu gün
Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Prezident İlham Əliyevi təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, təbrik mətnində deyilir:

"Müdrik hərbi-diplomatik siyasətiniz nəticəsində regionda sülhün bərqərar olunması sahəsində baş verən mühüm hadisə - Azərbaycan-Ermənistan arasında birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edir, ölkəmizin inkişafı naminə həyata keçirdiyiniz çətin və şərəfli fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.

Tarixi əhəmiyyətə malik bu sənəd bilavasitə Sizin uzaqgörən və prinsipial diplomatik təşəbbüslərin və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyinizin növbəti parlaq təzahürüdür.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Sizin ardıcıl olaraq davam etdirdiyiniz uğurlu siyasətin nəticəsi olan bu mühüm hadisə Azərbaycan xalqının çoxillik məqsədinə çatmasına, ədalətin bərpa olunmasına imkan verəcəkdir.

Müzəffər Ali Baş Komandanlığınızla İkinci Qarabağ müharibəsində və lokal xarakterli antiterror əməliyyatları nəticəsində əldə edilmiş parlaq Zəfərin belə əhəmiyyətli müqavilə ilə taclandırılması problemlərin ortaq və konstruktiv düşüncə ilə birdəfəlik həllinin mümkünlüyünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

Bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin bərpasına, iqtisadi inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması, həmçinin uzun illər blokada şəraitində yaşamış Naxçıvanın da sürətlə inkişafına təkan verəcəkdir.

Bəyannamənin imzalanması ilə uzun illər nəticəsiz fəaliyyət göstərmiş ATƏT-in Minsk Qrupunun ləğvi istiqamətində birgə təşəbbüsün göstərilməsi yalnız iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına deyil, həm də regionun təhlükəsiz gələcəyinin təmin edilməsinə və gələcək nəsillərin əmin-amanlıqla birgəyaşayışına yönəlmiş tarixi bir dövrün başlanğıcıdır.

ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində hər zaman gərginlik yaradan 907-ci düzəlişin tətbiqinin Zati-alinizin nüfuzu və qətiyyətli siyasəti nəticəsində ləğvi, həmçinin ABŞ- Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlığa dair Xartiyanın hazırlanması üçün Strateji İşçi Qrupunun yaradılması ölkəmizin uzun illər üzləşdiyi haqsızlığa son qoyulmasına və iki ölkə arasında əlaqələrin davamlı inkişafına xidmət edəcəkdir.

Möhtərəm cənab Prezident,

Sizi bu əlamətdar hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ölkəmizin tərəqqisi və xalqımızın rifahı naminə məsuliyyətli fəaliyyətinizdə davamlı uğurlar arzulayıram. Rəhbərliyiniz altında respublikamız sülh, inkişaf və ədalət yolunda bundan sonra da böyük nailiyyətlərə imza atacaqdır".

Paylaş:
141

Aktual

Müsahibə

Ürəyi sıxılanlar, huşunu itirənlər... – Bakının getdikcə artan nəqliyyat problemi və onun HƏLLİ

Siyasət

Tacikistan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar

Cəmiyyət

Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Qubada yanğın təhlükəli istirahət mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Azercell müştəri xidmətlərini rəqəmsallaşdırmağa davam edir

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Rüstəm Əzimov “Yango Azərbaycan”da mətbuat katibi təyin olunub

Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Kəlbəcərdə hərbi yük avtomobili minaya düşüb, 5 hərbçi xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Qubada yanğın təhlükəli istirahət mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Tacikistan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 16:56

Ürəyi sıxılanlar, huşunu itirənlər... – Bakının getdikcə artan nəqliyyat problemi və onun HƏLLİ

Bu gün, 16:36

Azercell müştəri xidmətlərini rəqəmsallaşdırmağa davam edir

Bu gün, 16:22

Bu gün Xalq şairi Qabilin anadan olmasından 99 il ötür

Bu gün, 16:09

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar

Bu gün, 15:44

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:24

Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:58

Viləşçay su anbarının şirkət tərəfindən qanunsuz zəbt edilməsi aşkar edilib - FOTO

Bu gün, 14:27

60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib

Bu gün, 14:18

Yeni ildə tədris ili üzrə 125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb

Bu gün, 13:59

Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yolverilməzdir.

Bu gün, 13:47

Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:36

Yanvar-iyul aylarında ölkədə 72,4 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunub

Bu gün, 13:29

Prezident İlham Əliyev Hicran Hüseynovanı təltif edib

Bu gün, 13:17

Ölkə üzrə bağça infrastrukturu genişləndirilir

Bu gün, 12:54

Azərbaycanda “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib

Bu gün, 12:48

35 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:45

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 12:40

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:35
Bütün xəbərlər