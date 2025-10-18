 Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

16:10 - Bu gün
Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib.

1news.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Fərman imzalayıb.

Məlumat üçün bildirək ki, R.Mehdiyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən sonra həmin şuranın üzvü təyin edilmişdi.

Qeyd edək ki, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi oktyabrın 14-də R.Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib. Məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyev 1995–2019-cu illərdə Prezident Administrasiyasının rəhbəri, 2019–2022-ci illərdə isə AMEA-nın prezidenti olub.

Paylaş:
103

Aktual

Rəsmi

Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

Cəmiyyət

Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub

Siyasət

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Rəsmi

Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Mehriban Əliyeva Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə paylaşım edib

İlham Əliyev Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransı Asiya Mədəniyyət Şurasının 4-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Prezident “Rebuild Karabakh” sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Son xəbərlər

2 həftə sonra evlənməyə hazırlaşan qızın meyiti tapılıb

Bu gün, 18:00

Hərbi Dəniz Qüvvələrində buraxılış mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:42

Sevinc Fətəliyeva: “Mehriban Əliyevanın Vatikan səfəri Azərbaycanın mədəni diplomatiyasının yetkinliyini nümayiş etdirir”

Bu gün, 17:17

Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub

Bu gün, 16:33

Azərbaycanda cinayətkarlıq, narkomaniya və təhlükəsiz mühitdə yaşamaq hüququ: rəqəmlərdə

Bu gün, 16:13

Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

Bu gün, 16:10

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Bu gün, 15:35

Bakıda mağazada yeniyetmə qaldırıcı qurğu ilə yükləri qaldırarkən yıxılıb - VİDEO

Bu gün, 15:04

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollardan aşağı enib

Bu gün, 14:36

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

Bu gün, 14:22

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Bu gün, 14:04

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 13:33

Aktau yaxınlığında AZAL-ın təyyarə qəzasında yaralanan Nurullah Siracov vəfat edib

Bu gün, 13:19

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Bu gün, 12:46

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin inzibati ofisinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:18

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Bu gün, 12:15

Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

Bu gün, 11:46

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4200 dollara düşüb

Bu gün, 11:28

Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər