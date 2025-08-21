 Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Qafar Ağayev16:54 - Bu gün
Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Bu gün bəzi internet telekommunikasiya operator və provayderlərinin xidmətlərində müvəqqəti ləngimələr müşahidə olunub.

Bu barədə 1news.az sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, ölkəyə internet trafiki təqdim edən əsas "backbone" operatorlardan biri olan "Delta Telekom"a qarşı DDoS tipli genişmiqyaslı kiberhücum həyata keçirilib.

Ölkəmizdə internet xidmətlərinin davamlılığı planı çərçivəsində internet provayderləri dərhal alternativ "backbone" operatorlarının şəbəkəsinə yönləndirilib. Qısa müddət ərzində istifadəçilərin internetə çıxışı təmin olunub.

Atılan addımlar nəticəsində "Delta Telekom"a qarşı kiberhücumun qarşısı qısa müddət ərzində alınıb. "Delta Telekom"un xidmətləri bərpa olunub.

Paylaş:
164

Aktual

Rəsmi

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Cəmiyyət

Bakıda və Abşeron yarımadasında 25 m/s-dək güclənir

Qaradağda mənzildə meyit tapılıb

Bakıda tullantılar yığılmış sahədə baş vermiş yanğın ərazisinə polislər cəlb edilib

Xətai rayonunda tullantılar yığılan sahədə yanğın başlayıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Yeni avtomobilini seç, kartla ödə və 5% geri al! - FOTO

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Cəlilabadda 62 yaşlı qadının qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:56

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:54

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:51

Bakıda və Abşeron yarımadasında 25 m/s-dək güclənir

Bu gün, 17:38

Qaradağda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 17:22

Bakıda tullantılar yığılmış sahədə baş vermiş yanğın ərazisinə polislər cəlb edilib

Bu gün, 17:19

Xətai rayonunda tullantılar yığılan sahədə yanğın başlayıb

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 16:54

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Bu gün, 16:52

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

Bu gün, 16:39

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

Bu gün, 16:08

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Bu gün, 16:06

Məhkəmə Rəqsanə İsmayılova ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 15:40

Kəlbəcərdə də kanat yolu olacaq

Bu gün, 15:22

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 15:15

Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib

Bu gün, 15:13

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Bu gün, 15:12

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:06

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar

Bu gün, 13:56

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər