 Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

16:03 - Bu gün
Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Avqustun 27-də doğma yurduna yola salınan növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb.

1news.az AZƏRTAC-ya istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə köçürülən 370 nəfərdən ibarət 104 ailəyə yeni tikilmiş fərdi yaşayış evlərinin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Qeyd edək ki, hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda oraya köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yenidən fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən, həmçinin təhsil alan, ümumilikdə, 50 mindən çox insan yaşayır.

09:03

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə "Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"na əsasən, yenidən qurulan Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı yola salınıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə 104 ailə - 370 nəfər köçürülüb.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda oraya köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yenidən fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən ümumilikdə 50 mindən çox insan yaşayır.

Paylaş:
121

Aktual

Reportaj

Universitetə atılan ilk addımlar - Tələbə adını qazananların adaptasiyası necə olmalıdır? - ŞƏRH

Cəmiyyət

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Cəmiyyət

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Cəmiyyət

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Bakının daha bir küçəsinin piyadalaşdırılmasına başlanılır

Binəqədidə qaz xətti zədələnib, bəzi qəsəbələr qazsız qalıb

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Son xəbərlər

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 16:39

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Bu gün, 16:21

Universitetə atılan ilk addımlar - Tələbə adını qazananların adaptasiyası necə olmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 16:15

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:03

Bu ilin 7 ayında İqtisadiyyat Nazirliyi 1000-dən çox lisenziya verib

Bu gün, 15:37

Bu gün Xalq artisti Tofiq Tağızadənin vəfatından 27 il ötür

Bu gün, 15:16

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:45

Brüsseldə azərbaycanlı jurnalistlərin Cəfər Hüseynzadə ilə görüşü baş tutub

Bu gün, 14:31

Şəhid media nümayəndələrinin medalları ailələrinə təqdim edilib

Bu gün, 13:54

AZSTAND-ın orqanı beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya edilib

Bu gün, 13:40

Azərbaycan media nümayəndələri NATO qərargahında olublar

Bu gün, 13:12

Bakıda arıçılıq məhsullarının 25-ci Respublika Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 13:02

Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” sərgisi Bakıda açıldı

Bu gün, 12:57

Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:42

Kəlbəcər şəhərində daxili yolların tikintisi layihəsinin 76 faizi icra edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:22

Yağış, dolu, 39 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:19

Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:17

Yanvar-iyul aylarında “e-sosial” internet portalından 9,3 milyon dəfə istifadə olunub

Bu gün, 11:47

Baş Prokurorluq 30 il əvvəl törədilmiş qətlə görə ictimaiyyətə müraciət edib

Bu gün, 11:38

ADY Bakı–Ağdam–Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına start verir - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:37
Bütün xəbərlər