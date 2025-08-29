 TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu! | 1news.az | Xəbərlər
TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

09:37 - Bu gün
26 avqust tarixində TESS çay brendinin təşkil etdiyi lotereya çərçivəsində ikinci uduş tirajı keçirildi.

Bu tirajda 15 iyul – 11 avqust 2025-ci il tarixləri arasında www.tess-club.az saytında alış-qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edirdi.

Tirajın nəticələrinə əsasən, 10 qalib müəyyən olundu və aşağıdakı hədiyyələr onlara təqdim edildi:

📱 Apple iPhone 16 smartfonu

Kirill Yeliseyev (Qəbzin ID nömrəsi 38XYDeiUEBf9)

💳 200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı

1. Emin Rəsulov (Qəbzin ID nömrəsi 6iGpqrbV35Mn)

2. Tural Əliyev (Qəbzin ID nömrəsi Hb3mX1DiRdih)

3. Xalidə Osmanova (Qəbzin ID nömrəsi 3Up7TPfZn2rz)

✈️ 200 AZN-lik səyahət hədiyyə kartı

1. Vüsal Əlləzov (Qəbzin ID nömrəsi nwNT3kcuAW4e)

2. Pərvanə Mirzəyeva (Qəbzin ID nömrəsi 91kiaFHg7RZo)

3. Şirzad Əliyev (Qəbzin ID nömrəsi wvv5iCDGbjRP)

💪 1 aylıq fitness klub abunəliyi

1. Nadir Muradov (Qəbzin ID nömrəsi HonXMXm3wHHB)

2. Gülzar Əliyeva (Qəbzin ID nömrəsi 6JvKVSNg9UU3)

3. Lidiya Yeliseyeva (Qəbzin ID nömrəsi 5kdZD4wp1U26)

Aksiyada iştirak edən hər bir şəxs avtomatik olaraq TESS klubun üzvünə çevrilir. Burada qeydiyyatdan keçirdiyiniz hər bir qəbz sizə xal qazandırır və bu xalları müxtəlif hədiyyələrlə dəyişmək mümkündür. Nə qədər çox alış-veriş etsəniz, uduş şansınız bir o qədər artır!

Tirajlar hər ay keçirilir – 20 iyun–31 dekabr 2025-ci il tarixləri arasında. Növbəti tiraj 24 sentyabrda baş tutacaq. Bu dəfə 12 avqust – 9 sentyabr tarixlərində qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edəcək.

Ətraflı şərtlərlə www.tess-club.az saytından tanış ola və suallarınızla bağlı Whatsapp dəstək xəttinə yaza bilərsiniz: +994 998 20 68 20

TESS Kluba qoşulun və hədiyyələr qazanın!

Reklam hüququnda

