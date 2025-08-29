 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:17 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22 % artaraq 1,9829 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34 % azalaraq 2,1086 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9829

100 Rusiya rublu

2,1086

1 Avstraliya dolları

1,1116

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0137

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1224

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2384

1 Danimarka kronu

0,2656

1 Gürcü larisi

0,6320

1 Honq Konq dolları

0,2182

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2954

10 000 İran rialı

0,0302

1 İsveç kronu

0,1791

1 İsveçrə frankı

2,1182

1 İsrail şekeli

0,5114

1 Kanada dolları

1,2360

1 Küveyt dinarı

5,5643

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3162

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4999

1 Moldova leyi

0,1023

1 Norveç kronu

0,1687

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,6007

1 Polşa zlotası

0,4648

1 Rumıniya leyi

0,3910

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3246

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3283

Türk lirəsi

0,0413

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1571

Yeni Zelandiya dolları

1,0016

Qızıl

5794,4840

Gümüş

66,0430

Platin

2302,4715

Palladium

1878,6955

