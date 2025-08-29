AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22 % artaraq 1,9829 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34 % azalaraq 2,1086 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9829
|
100 Rusiya rublu
|
2,1086
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1116
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0137
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1224
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2384
|
1 Danimarka kronu
|
0,2656
|
1 Gürcü larisi
|
0,6320
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2182
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2954
|
10 000 İran rialı
|
0,0302
|
1 İsveç kronu
|
0,1791
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1182
|
1 İsrail şekeli
|
0,5114
|
1 Kanada dolları
|
1,2360
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5643
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3162
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4999
|
1 Moldova leyi
|
0,1023
|
1 Norveç kronu
|
0,1687
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6007
|
1 Polşa zlotası
|
0,4648
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3910
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3246
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3283
|
Türk lirəsi
|
0,0413
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1571
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0016
|
Qızıl
|
5794,4840
|
Gümüş
|
66,0430
|
Platin
|
2302,4715
|
Palladium
|
1878,6955