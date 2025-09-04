 “Şərurlu İsfəndiyar”ın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

13:09 - Bu gün
"Şərur MTK”nın sahibi İsfəndiyar Axundovun ("Şərurlu İsfəndiyar") barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilən şikayət üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Binəqədi Rayon Məhkəməsində hakim Vüsal Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə linqvistik ekspertizanın yekunlaşdığı və nəticənin məhkəməyə daxil olduğu bildirilib.

İsfəndiyar Axundovun vəkilləri iclasda iştirak etmədiyi üçün proses təxirə salınıb.

Proses sentyabrın 18-də davam etdiriləcək.

Qeyd edək ki, İsfəndiyar Axundov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri üzrə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edilib. Xüsusi ittiham qaydasında “Proqress 2016” MTK-nın rəhbəri Emil Səməndərov şikayət edib. İttihama görə, İ. Axundov müsahibələrindən birində E. Səməndərovu dələduz kimi təqdim edib.

