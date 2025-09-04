 Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın havası açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın havası açıqlandı

12:51 - Bu gün
Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın havası açıqlandı

Azərbaycanda sentyabrın 5-də havanın yağışlı keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80 %, gündüz 40-45 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda gecə 12-17, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Hava Limanında taksilərə məhdudiyyət olacaq? – Rəsmi cavab

Cəmiyyət

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

Cəmiyyət

Kolleclərdə boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olunub

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

Paytaxtın təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

“Bakı Metropoliteni”ndən gediş haqqı ilə bağlı açıqlama

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Kolleclərdə boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olunub

Bu gün, 15:25

Bakı tıxaclarının iqtisadiyyata illik təsiri nə qədərdir?

Bu gün, 15:04

Səfir: Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması xəbəri saxtadır

Bu gün, 14:52

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:48

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Bu gün, 14:33

23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 14:22

Paytaxtın təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib

Bu gün, 14:15

Bakı məktəblərində kağız jurnallar ləğv edildi

Bu gün, 14:01

Təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqda etirafı: 1992-ci il fevralın 26-dan martın 8-dək Xocalıda talanlar davam edib

Bu gün, 13:57

Xalq artisti Afaq Bəşirqızına “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:39

“Şərurlu İsfəndiyar”ın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib

Bu gün, 13:09

Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:03

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:51

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Bu gün, 12:46

Bakıda marketdən lotereya biletləri oğurlanıb

Bu gün, 12:32

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Bu gün, 12:21

Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 yolunun tikinti işlərinin 50%-dən çoxu yerinə yetirilib - FOTO

Bu gün, 11:59

Şəmkirdə avtomobil körpüdən aşıb, ölən var

Bu gün, 11:28

5 sentyabr – 5 oktyabr: BDYPİ “Diqqət, uşaqlar!” şüarı altında profilaktik ay elan etdi

Bu gün, 11:07
Bütün xəbərlər