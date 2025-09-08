 İlham Əliyev Emoməli Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Emoməli Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb

11:29 - Bu gün
İlham Əliyev Emoməli Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli Emoməli Şərifoviç,

Tacikistan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram.

Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında qardaş Tacikistanda sosial-iqtisadi sahədə əldə edilən uğurlar, ölkənin beynəlxalq nüfuzunun artması bizi sevindirir.

Azərbaycan ilə Tacikistan arasında münasibətlərin hazırkı yüksək səviyyəsi xalqlarımızın bir-birinə bəslədiyi dərin hörmət və etimaddan irəli gəlir. Bu ortaq iradədən qaynaqlanan dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksələn xətlə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatması məmnunluq doğurur.

Ali səviyyədə qarşılıqlı anlaşmanın mövcudluğu müxtəlif sahələrdə münasibətlərimizin genişlənməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Cari ilin iyulunda Xankəndidə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 17-ci Zirvə görüşündə iştirakınızı və Sizinlə görüşümüzü ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram.

Əminəm ki, mövcud imkanlardan istifadə edərək birgə səylərimizlə Azərbaycan ilə Tacikistan arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına, qarşılıqlı fəaliyyətimizin daha da dərinləşməsinə nail olacağıq.

Hörmətli Emoməli Şərifoviç, belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, qardaş Tacikistan xalqına daim əmin-amanlıq, rifah və firavanlıq diləyirəm".

Paylaş:
114

Aktual

Cəmiyyət

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Cəmiyyət

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Rəsmi

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Dövlət Başçısı Şimali Makedoniya Prezidentinə məktub ünvanlayıb

İlham Əliyev Emoməli Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Emoməli Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Son xəbərlər

Azərbaycan millisinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edilib

Bu gün, 17:54

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

Bu gün, 17:43

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

Bu gün, 17:34

Ceyhun Bayramov Cibuti XİN-in baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:25

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

Bu gün, 17:11

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

Bu gün, 16:52

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:37

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Bu gün, 16:34

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 16:30

Qalada Əncir festivalı keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:57

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə və Döyüş Bayrağının təsviri təsdiqləndi - FOTO

Bu gün, 15:47

İctimai-iaşə obyektlərində növbəti monitorinqlərə başlanılır

Bu gün, 15:37

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Bu gün, 15:34

Məhkuma xurmanın içərisində narkotik ötürməyə cəhd olunub - FOTO

Bu gün, 15:15

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO

Bu gün, 14:59

ADY-də ABŞ-nin biznes nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:41

İtaliya Qran-prisi rekordlarla yadda qaldı, Azərbaycan Qran-prisi yaxınlaşır

Bu gün, 14:33

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:17

Elçin Əmirbəyov: Sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan konkret addımlar atmalıdır

Bu gün, 14:13

“JOY TOUR” və “JOY TRAVEL”in təsisçisi həbs edildi

Bu gün, 13:39
Bütün xəbərlər