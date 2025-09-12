 Bakının bəzi yollarında nəqliyyat sıxlığı yaranıb - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında nəqliyyat sıxlığı yaranıb - SİYAHI

Qafar Ağayev08:20 - Bu gün
Bakının bəzi yollarında nəqliyyat sıxlığı yaranıb - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

8. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

