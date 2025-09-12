Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dollara enib
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dollara enib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,90 ABŞ dolları və ya 1,3% azalaraq 68,12 ABŞ dolları təşkil edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 69,02 ABŞ dolları idi.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.
84